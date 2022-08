Erster Mafia-Teil bald gratis auf Steam erhältlich

Das Mafia-Franchise erfreut sich bereits seit 2002 großer Beliebtheit unter Spielern. Dies zeigte auch die Veröffentlichung der Mafia: Definitive Edition im Jahr 2020. Pünktlich zum 20. Jubiläum des Franchises gab der verantwortliche Publisher 2K bekannt, dass die Spieleschmiede Hangar 13 an einem neuen Teil arbeitet. Details oder einen möglichen Veröffentlichungszeitraum nannte 2K bislang allerdings nicht.

Neben der Ankündigung eines neuen Teils des Franchises gibt es ab dem 1. September den ersten Mafia-Teil gratis bei Steam. Bis zum 5. September 2022 lässt sich der Klassiker kostenlos herunterladen beziehungsweise in der eigenen Spielebibliothek hinterlegen. Zudem ist die bereits genannte Definitive Edition bei Steam aktuell um 65 % reduziert und liegt bei einem Preis von 14 Euro. Auch die Mafia Trilogy wurde auf der Valve-Vertriebsplattform um 60 % rabattiert.

Mafia ist eine Reihe von Action-Adventure-Spielen, die ursprünglich von 2K Czech entwickelt wurden. Seit dem dritten Teil werden die Spiele jedoch von Hangar 13 programmiert und von 2K Games veröffentlicht. Insgesamt existieren drei Hauptteile. Neben dem PC können die Titel auch auf Sonys PlayStation und Microsofts Xbox gespielt werden. Die Geschichte von Mafia spielt in der fiktiven US-amerikanischen Großstadt Lost Heaven (verlorener Himmel). Besagte Stadt erinnert dabei an New York City sowie Chicago in den 1930er Jahren. In Lost Heaven haben mit den Salieris und den Morello zwei Mafia-Familien in der Unterwelt die Macht an sich gerissen.

Die Gamer übernehmen die Rolle des Protagonisten Thomas „Tommy“ Angelo, einem Taxifahrer, der zwischen die Fronten geraten ist. Nachdem es anfänglich lediglich um Schutzgelderpressung und ähnliche Delikte geht, müssen im späteren Spielverlauf auch Mordaufträge ausgeführt werden.