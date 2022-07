PS4 & 5: PlayStation-Plus-Spiele für den August 2022

Sony hat jetzt offiziell die PlayStation-Plus-Spiele für den August 2022 bekannt gegeben. Insgesamt warten drei Titel auf alle PlayStation-5-Besitzer beziehungsweise PS4-Gamer, die vom 2. August bis zum 6. September 2022 der eigenen Spielebibliothek hinzugefügt werden können. Hierfür muss jedoch ein PlayStation Plus Essential-, Extra- oder Premium-Abo vorhanden sein. Sofern dies erfüllt ist stehen sowohl Yakuza: Like A Dragon als auch Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 sowie Little Nightmares zur Verfügung.

Im Action-RPG Yakuza: Like A Dragon können PS4- und -5-Spieler vom Underdog zum Drachen aufsteigen. Ichiban Kasuga ist ein unbedeutender Yakuza-Schläger aus Tokio. Nachdem er für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, für 18 Jahre ins Gefängnis musste, kehrt Kasuga nun in die Gesellschaft zurück. Neben den Hauptmissionen besteht die Möglichkeit Go-Kart zu fahren oder sich bei den Arcade-Spielen auszuleben. Des Weiteren gibt es insgesamt 50 Nebengeschichten bei Yakuza: Like A Dragon.

Zurück in die Vergangenheit geht es bei Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Die Neuauflage der Klassiker für moderne Konsolengenerationen besitzt neben einer HD-Grafik auch alle Profi-Skater, Levels und Tricks, die bereits bei der Originalversion mit dabei waren. Im Hardwareluxx-Angespielt von Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 finden sich noch weitere Details des PlayStation-Plus-Spiels des Monats August.

Little Nightmares ist nur für die PlayStation 4 erhältlich. Die Gamer tauchen im Spiel in eine düstere und skurrile Erzählung ein. Es gilt Six bei der Flucht aus dem Schlund-Areal zu helfen, das von verdammten Seelen bewohnt wird. Im Laufe der Reise treffen die Hobby-Abenteurer unter anderem auf ein Puppenhaus, das gleichzeitig ein Gefängnis ist.

Wer sich aktuell noch unsicher ist, welches PlayStation-Plus-Abomodell am besten zu den persönlichen Vorlieben passt, hat die Möglichkeit den Psychotest von Sony zu nutzen. Dabei wird anhand einiger weniger Fragen über das eigene Spielverhalten ein passendes Abo ermittelt.