Killerhaie im Epic Games Store: Neues Gratisspiel verfügbar

Nachdem der Epic Games Store in der vergangenen Woche das von der Spieleschmiede MachineGames entwickelte Einzelspieler-Game Wolfenstein: The New Order verschenkt hat, geht es in dieser Woche mit der Enthüllung des nächsten geheimen Spieles weiter. Bis zum 16. Juni 2022 um 17 Uhr schlüpfen alle Hobbyangler bei Maneater in die Rolle eines Killerhais. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Mit Maneater verfolgt das Entwicklerstudio Tripwire Interactive einen neuen Ansatz in der Welt der Rollenspiele. Zwar gab es in der Vergangenheit schon RPGs, in denen der Fokus auf der Tierwelt lag, einem Killerhai allerdings die Hauptrolle zu überlassen ist gänzlich neu. Um den Protagonisten weiterzuentwickeln, müssen diverse Lebewesen konsumiert oder verstecktes Loot aufgespürt werden. Des Weiteren lassen sich bei Maneater verschiedene Gebiete, wie zum Beispiel Fawtick Bayou, Golden Shores oder Dead Horse Lake, erkunden.

Ein Quest hat zum Beispiel die Aufgabe, zehn Welse zu fressen. Aber auch das Töten von unschuldigen Strandbesuchern gehört zu den Aufgaben eines Killerhais. Laut Angaben der Spieleschmiede dauert die Kampagne des Storymodus von Maneater zwischen zehn bis 20 Stunden, je nachdem wieviel Zeit man mit den Leveln des eigenen Raubfisches verbringt. Ein ausführliches Hardwareluxx-Angespielt zum neuen Gratistitel des Epic Games Stores findet sich hier.

Des Weiteren gibt es nächsten Donnerstag kein “geheimnisvolles Spiel” im Epic-Store. In der kommenden Woche wartet mit Supraland ein First-Person-Metroidvania-Rätsel-Spiel auf alle Gamer. Besagter Titel wurde erstmals im März 2018 veröffentlicht und von Supra Games entwickelt. Supraland ist neben dem PC auch für die Nintendo Switch und Sonys PlayStation 4 sowie Microsofts Xbox One verfügbar.