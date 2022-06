Epic Games Store enthüllt sein nächstes geheimnisvolles Spiel

Nachdem der Epic Games Store in der vergangenen Woche insgesamt drei Bioshock-Spiele verschenkt hat, geht es in dieser Woche mit der Enthüllung des nächsten geheimen Spieles weiter. Bis zum 9. Juni 2022 um 17 Uhr haben alle Gamer die Möglichkeit, den von der Spieleschmiede MachineGames entwickelten Einzelspieler Wolfenstein: The New Order herunterzuladen. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Wolfenstein: The New Order wurde erstmals im Mai 2014 veröffentlicht. Der Ego-Shooter ist sowohl für Sonys PlayStation als auch für Microsofts Xbox erhältlich. Außerdem kann der Titel auf dem PC gespielt werden. Im Vergleich zu seinen Vorgängern Wolfenstein 3D (1992), Return to Castle Wolfenstein (2001) und Wolfenstein (2009) ist Wolfenstein: The New Order nicht im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Die Geschichte um den Protagonisten B.J. Blazkowicz wird im Jahre 1960 fortgeführt. Den Zeitsprung erklären die Entwickler mit einem 14-jährigen Koma des US-Soldaten. Dieser wacht in einer von den Nationalsozialisten regierten Welt auf. Als Widerstandskämpfer zieht Blazkowicz anschließend in den Kampf gegen die Diktatur. Auf Steam erhielt der Titel über 33.000 Rezensionen, die "sehr positiv" ausgefallen sind. Auch die kürzlich abgegebenen Bewertungen (178) sind dieser Meinung.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Eigentlich war davon auszugehen, dass der Epic Games Store neben einem USK-Ab-18-Titel zusätzlich auch für jüngere Gamer eine Alternative in petto hat - zumindest war dies in der Vergangenheit der Fall. In dieser Woche gehen alle Minderjährigen jedoch leer aus.

Allerdings kann sich das am kommenden Donnerstag ändern. Auch in der 23. Kalenderwoche wartet im Epic Game Store wieder ein geheimnisvolles Spiel auf alle Gamer. Ob es sich dabei um den dritten Shooter in Folge handeln wird bleibt zunächst abzuwarten.