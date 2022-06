Activision kündigt Call of Duty: Modern Warfare II an

Der verantwortliche Publisher Activision hat jetzt mit Call of Duty: Modern Warfare II den nächsten Titel des Franchises angekündigt. Besagter Shooter soll ab dem 28. Oktober 2022 weltweit veröffentlicht werden. Die Story der Fortsetzung beginnt unmittelbar nach dem Ende von Call of Duty: Modern Warfare. Als Teil der Task Force 141 wartet laut Angaben der Entwickler von Infinity Ward ein mitreißendes Erlebnis auf die Spieler.

Neben Modern Warfare II gab Activision bekannt, dass Call of Duty: Warzone 2.0 ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen soll. Des Weiteren sprechen die Verantwortlichen von einer einheitlichen Engine für das gesamte Franchise. Den Anfang machen die zwei genannten Titel. Außerdem kehrt Call of Duty zurück zu Steam.

Um das massive Cheater-Problem zu lösen ist RICOCHET Anti-Cheat pünktlich zum Release von Modern Warfare II beziehungsweise Warzone verfügbar. Ob dies jedoch tatsächlich Aimbots, Wallhacks und vielem mehr einen Riegel vorschiebt, bleibt zunächst abzuwarten.

Die Vault-Edition ist für alle Plattformen erhältlich und kann über den jeweiligen Shop der genutzten Plattform bezogen werden. Alternativ ist die besagte Edition auch im Franchise-Shop von Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Black Ops Cold War oder Modern Warfare verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf rund 100 Euro. Eine komplette Übersicht aller Vorteile der Vault-Edition gibt es hier. Neben der Vollversion des Spiels erhalten alle Vorbesteller unter anderem einen Vorabzugang zur offenen Beta.