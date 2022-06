PlayStation Store: Weitere Titel drastisch reduziert

Alle PlayStation-Spieler haben mal wieder Grund zur Freude: Sony hat drei neue Aktionen gestartet, bei denen es Unmengen an Titeln zum Schnäppchenpreis gibt. Mit insgesamt drei Aktionen warten diverse Spiele unter 15 Euro sowie doppelte Rabatte und Indie-Titel auf alle Konsolenspieler. Unter anderem wurden Assassin's Creed 4 Black Flag sowie die Borderlands: Game of the Year Edition reduziert. Die Deluxe-Edition von Need for Speed Heat liegt derzeit bei 48 Euro. Für Battlefield 2042 werden 53 Euro für die PS4-Version und rund 60 Euro für die PS5-Variante fällig. Alle Hobby-Cowboys kommen bei der Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2 für 67 Euro auf ihre Kosten.

Krieg-der-Sterne-Anhänger können ihre Jedi-Kräfte bei Star Wars Jedi: Fallen Order für 30 Euro wecken. Grand Theft Auto V: Premium Edition & CashCard “Megalodon“ gibt es für 64 Euro im Bundle. Alle PlayStation-Plus-Nutzer können 30 % zusätzlich sparen und zahlen 36 Euro. Dies gilt außerdem für Resident Evil Village in der Deluxe-Edition für die PS4 und PlayStation 5. Hier legit der um 25 % reduzierte Preis für Nicht-Abonnenten bei 60 Euro, wohingegen Plus-Mitglieder 40 Euro zahlen und so einen weiteren Nachlass von 25 % erhalten.

Alle Gamer, die das Tanzbein schwingen wollen, sollten sich Just Dance 2022 genauer anschauen. Hier gibt es insgesamt 33 % Rabatt. Devil May Cry 5 in der Special-Edition kostet 30 Euro und wurde um 25 % reduziert. Alle Anime-Fans lösen ihr Ticket nach Konoha mit Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy für 42 Euro, PlayStation-Plus-Nutzer sogar für nur 14 Euro. Angehende Busfahrer können ihr fahrerisches Talent beim Bus Simulator 21 unter Beweis stellen. Eine Fahrkarte gibt es für die PS4 für 35 Euro.

Eine komplette Übersicht aller reduzierten Titel findet sich hier. Wer sich bei den Spielen unter 15 Euro näher umschauen möchte, sollte hier klicken.