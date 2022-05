Amazon Prime Gaming: Das sind die Gratistitel im Juni 2022

Nachdem der Epic Games Store in der Vergangenheit mit seinen Gratisspielen viele Spielerherzen erobern konnte, versucht Amazon nun scheinbar eine ähnliche Masche, um die Gunst der Spieler zu gewinnen. Nachdem sich die kostenlosen Mai-Titel definitiv sehen lassen konnten, geht es im Juni 2022 weiter.

Auch im kommenden Kalendermonat muss sich Amazon mit seinen Geschenken keinesfalls verstecken. Auf alle Hobby-Abenteurer wartet unter anderem der Ego-Shooter Far Cry 4 und mit Escape from Monkey Island der vierte Teil des Franchises. Außerdem gibt es noch Astrologaster, Across the Grooves, Calico und WRC 8 FIA World Rally Championship kostenlos bei Amazons Prime Gaming. Wer Pokemon Go spielt, darf sich ebenfalls über exklusive Inhalte freuen.

Der Open-World-Ego-Shooter Far Cry 4 wurde erstmals am 18. November 2014 veröffentlicht und ist sowohl für Sonys PlayStation 3 und 4 sowie für Microsofts Xbox 360 und One verfügbar. Außerdem kann der Shooter auf Windows-PCs gespielt werden. Das vom deutschen Spieleentwickler Crytek begründete Franchise ist aktuell beim sechsten Teil angekommen. Die Hauptrolle des Bösewichts übernimmt diesmal der unter anderem aus der TV-Serie Breaking Bad bekannte Schauspieler Giancarlo Esposito. Ob das Entwicklerstudio mit solch einer Star-Besetzung an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen kann und sich der aktuelle Teil als würdiger Titel des Franchises erweist, klären wir im offiziellen Hardwareluxx-Angespielt zu Far Cry 6, das sich hier findet.

Escape from Monkey Island stammt aus dem Jahr 2000 und wurde von Lucasfilm Games entwickelt. Die Kultserie ist aktuell wieder in aller Munde, denn Entwickler Ron Gilbert hat mit Return to Monkey Island einen neuen Teil der Reihe angekündigt, der noch im aktuellen Kalenderjahr veröffentlicht werden soll. Erste Infos und einen Teaser-Trailer gibt es hier.