Es geht wieder los: Epic Games Store kündigt geheimnisvolles Spiel an

Nachdem sich der Epic Games Store in den vergangenen Wochen und Monaten mit hochkarätigen Spiele-Titeln weitestgehend zurückgehalten hat, scheint das Unternehmen nun wieder einen Kracher in der Pipeline zu haben. Aber zunächst alles zurück auf Anfang, denn bereits in dieser Woche wartet auf alle Gamer eine Überraschung.

Ursprünglich sollten mit dem Indie-Abenteuer Jotun: Valhalla Edition sowie dem Shooter Prey lediglich zwei Gratisspiele im Epic Games Store veröffentlicht werden. Mit der Redout: Enhanced Edition wartet jedoch ein weiterer Titel auf alle Gamer. Voraussetzung für den kostenlosen Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Das Science-Fiction-Rennvideospiel Redout ist ein Tribut an die Rennspiel-Klassiker und bietet laut den Entwicklern ein schnelles, hartes sowie kompromissloses Fahrerlebnis. Entwickelt wurde der Titel von 34BigThings SRL und erstmals im September 2019 veröffentlicht. Auf Steam hat der Racer insgesamt über 3.000 Rezensionen erhalten, die "sehr positiv" ausgefallen sind. Die letzten 20 Bewertungen sind hingegen nur "ausgeglichen". Wer allerdings ein Fan von Racern ist, sollte sich den Titel definitiv mal genauer angucken.

Spannend wird es dann am kommenden Donnerstag. Hier hüllt sich der Epic Games Store aktuell noch in Schweigen, was Details zu kommenden Gratisreleases betrifft. Zudem muss die Ankündigung eines geheimen Spiels nicht zwingend nur auf ein Game hindeuten. In der Vergangenheit gab es nach ähnlichen Ankündigungen bereits zahlreiche Titel kostenlos im Epic Games Store. Im Jahr 2019 wurden gleich sechs kostenlose Batman-Spiele im Epic-Store verschenkt. Auch wenn man in der kommenden Woche nicht unbedingt mit solch einer hohen Anzahl rechnen sollte, hat die Vergangenheit gezeigt, dass zwei Titel durchaus möglich sind.