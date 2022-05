Auf eins folgt zwei: Epic Games Store mit neuen Gratisspielen in der kommenden Woche

Aktuell lässt sich bis zum 12. Mai 2022 um 17 Uhr das Strategiespiel Terraforming Mars kostenlos im Epic-Store herunterladen. In der kommenden Woche warten dann mit dem Indie-Abenteuer Jotun: Valhalla Edition sowie dem Shooter Prey wieder zwei Geschenke auf alle PC-Spieler. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Jotun ist ein handgezeichnetes Action- und Entdeckungsspiel nach dem Vorbild nordischer Mythologie. In Jotun übernehmen die Hobby-Abenteurer die Rolle von Thora, eine Wikingerkriegerin, die einen ruhmlosen Tod starb und sich vor den Göttern beweisen muss, um Walhalla zu erreichen. Der Titel wurde erstmals im September 2015 veröffentlicht und von der Spieleschmiede Thunder Lotus Games herausgegeben. Als Designer zeichnet sich Will Dubé verantwortlich. Auf Steam hat der Titel insgesamt 1.877 Rezensionen erhalten, die größtenteils positiv ausgefallen sind.

Prey wurde von den Arkane Studios entwickelt und erstmals im Mai 2017 veröffentlicht. Der Titel ist sowohl für die PlayStation 4 als auch die Xbox One sowie Windows-PCs erhältlich. Neben einem Einzelspieler können sich die Gamer in einem Multiplayer behaupten. In Prey erwachen die Spieler an Bord der Raumstation Talos I, die im Jahr 2032 um den Mond kreist.

Die Weltraumabenteurer übernehmen die Rolle des Hauptprobanden eines Experiments, das die Menschheit für immer verändern soll. Dabei läuft aber etwas fürchterlich schief. Die Raumstation wurde von feindseligen Außerirdischen überrannt. Während sich die Gamer den dunklen Geheimnissen der Talos I und ihrer eigenen Vergangenheit stellen, müssen sie vor allem eines: überleben. Dabei lassen sich nur die Werkzeuge nutzen, die sich auf der Station befinden. Auf Steam wurde der Titel fast 26.000 mal mit “sehr positiv” bewertet. Auch die 171 kürzlich abgegebenen Rezensionen sind “sehr positiv” ausgefallen.