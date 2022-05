Aus FIFA wird EA Sports FC

Bereits im Oktober berichtete Hardwareluxx darüber, dass EA die FIFA-Reihe zu Grabe tragen würde. Jetzt ist es amtlich und das in diesem Jahr erscheinende FIFA 23 wird der letzte offizielle Titel des Franchises. In Zukunft trägt die Reihe die Bezeichnung EA Sports FC. Allerdings soll das fehlende FIFA im Titel keine Auswirkungen auf die Lizenzen haben. EA spricht von rund 300 Partnern, inklusive rund 19.000 Spielern und 700 Teams. Außerdem konnte man sich die Rechte an 100 Stadien und 30 Ligen sichern. Somit scheint sich lediglich der Name des Spiels zu ändern. Alles andere bleibt wie gehabt.

Für deutsche Fußballfans dürfte besonders die Nachricht erfreulich sein, dass die erste und zweite Bundesliga ebenfalls bei EA Sports FC vertreten sein werden. Aber auch die internationalen Wettbewerbe wie Champions League und Europa League sind beim ersten EA Sports FC vertreten.

Weitere Details und Informationen soll es im Sommer 2022 geben, wenn FIFA 2023 veröffentlicht wird. EA möchte zudem die Serie gebührend beenden und versprach unter anderem mehr Spielmodi sowie Features, Teams und Ligen, bzw. Wettbewerbe. Allem Anschein nach möchte EA das FIFA-Franchise mit einem Knall verabschieden. Ob dies tatsächlich gelingen und der Übergang zu EA Sports FC nahtlos von statten gehen wird, bleibt zunächst abzuwarten.

Wer aktuell aufgrund des am Wochenende anstehenden Saisonendes der Bundesliga den Fußball für den Sommer nicht an den Nagel hängen will, kann sich die Zeit mit FIFA 22 vertreiben. Ein Angespielt mit allen Informationen zum aktuellen Teil findet sich hier. Hier treffen in 100 Stadien 700 Teams mit 17.000 unterschiedlichen Spielern aufeinander. Somit unterscheiden sich FIFA 22 und das kommende EA Sports FC zumindest bei den Zahlen nur marginal.

Ob es im kommenden Jahr unter anderem ein Wiedersehen mit den 16 fehlenden Nationalteams geben wird, ist nicht bekannt.