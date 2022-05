Amazon Prime: Die Mai-Gratisspiele können sich sehen lassen

Auch Amazon Prime Gaming verteilt im Mai 2022 wieder Geschenke an alle Spieler. Aktuell gibt es gleich sechs Spiele kostenlos. Besonders erfreulich dabei ist der Fakt, dass man die Titel auch bei einer Kündigung des Prime Abos behalten kann. Amazon scheint einen weiteren Anreiz für sein kostenloses Probe-Prime-Abo bieten zu wollen. Zu den Highlights zählt sicherlich der Klassiker “The Curse of Monkey Island”. Außerdem sind noch “Out of Line” sowie “Cat Quest” und “Mail Mole + ‘Xpress Deliveries” kostenlos verfügbar. Des Weiteren gibt es Dead Space 2 geschenkt. Allerdings muss man hierfür direkt die Produktseite aufrufen. In der Übersicht wird der Third-Person-Shooter nicht angezeigt.

Dabei stellt Dead Space 2 definitiv ein absolutes Highlight dar und sollte bei den Gamern auf großes Interesse stoßen. Der zweite Teil des Survival-Horror-Franchises wurde erstmals im Jahr 2011 veröffentlicht und ist nichts für zartbesaitete Spieler. Wie schon der erste Teil sorgen die düstere Optik und die dramatische Musik für einen permanenten Puls auf Anschlag. Wer das Ganze auf die Spitze treiben möchte, sollte Dead Space 2 mit hochwertigen Kopfhörern im Dunkeln spielen. Dies ist jedoch nur Gamern zu empfehlen, die über ein starkes Nervenkostüm verfügen.

Bereits im vergangenen Jahr hat Electronic Arts einen Remake des Horror-Shooters angekündigt. Seitdem ist es jedoch verdächtig ruhig um den Protagonisten Isaac Clarke geworden. Allerdings soll das kommende Dead Space keineswegs ein 1-zu-1-Remake werden. Bereits bei der Version von 2008 gab es einige Features, die es letztendlich doch nicht ins Spiel geschafft haben. Laut Creative Director Roman Campos-Oriola war der Grund unter anderem, dass die technischen Beschränkungen es schlicht nicht erlaubten. Dies dürfte rund 13 Jahre später mit den Next-Gen-Konsolen kein Hindernis mehr darstellen.