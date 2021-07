Dead Space: Neue Informationen zu den Inhalten

Nachdem Electronic Arts beim diesjährigen Play-2021-Event den Remake von Dead Space angekündigt hatte, gibt es nun weitere Informationen zum kommenden Horrorshooter. Wie schon bekannt ist, handelt es sich nicht um eine eins zu eins Umsetzung des Originals aus dem Jahr 2008. Das verantwortliche Entwicklerteam EA Motive will sich jedoch stark an dieser orientieren. Allerdings soll es bereits bei der Version von 2008 einige Features gegeben haben, die es letztendlich doch nicht ins Spiel geschafft haben. Laut Creative Director Roman Campos-Oriola war der Grund unter anderem, dass die technischen Beschränkungen es schlicht nicht erlaubten. Dies dürfte rund 13 Jahre später mit den Next-Gen-Konsolen kein Hindernis mehr darstellen.

Außerdem wird es im Remake diverse Hinweise auf Dead Space 2 und 3 geben. Hier soll es unter anderem neue animierte Videos geben. Details nannte man jedoch nicht. Auch beim Thema Releasetermin gibt es bislang keine Neuigkeiten.

“We started with the original level design of the original Dead Space. What's funny is that you can see some of the iterations that were made prior to ship by the team. In the first chapter, you can see some corridors that they wanted to do first in a certain way, and then you can understand why they changed it for technical constraints or [some other reason].”, so Campos-Oriola.