Starke Nachfrage zur PC-Beta von Diablo Immortal

Wie Hardwareluxx in der vergangenen Woche berichtete, wird Diablo Immortal auch für den PC erscheinen. Aktuell ist es möglich sich über die Voranmeldung für die Beta zu registrieren. Das Interesse soll laut Blizzard wohl so groß sein, dass mittlerweile bereits über 30 Millionen Spieler ihre Anmeldung eingereicht haben. Offiziell fällt der Startschuss des MMOARPG am 2. Juni 2022. Somit bleibt zunächst abzuwarten, ob die von Blizzard verkündeten 30 Millionen Spieler auch aktiv bleiben oder sich nach einem kurzen Anspielen wieder aus der Welt des ursprünglich reinen Mobile-Games verabschieden werden.

Wer die Entwicklung von der ersten Ankündigung im Jahr 2018 verfolgt hat, ist mit der Problematik rund um Diablo Immortal bestens vertraut. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass viele Franchise-Anhänger den Free-to-Play-Titel mit dem kommenden Diablo IV verwechseln und sich deswegen für die PC-Version registriert haben. Allerdings wäre es auch möglich, dass der Titel kostenlos angeboten wird, da viele Spieler sich zunächst selbst ein Bild machen möchten.

Zudem ist derzeit unklar, wie sehr die PC-Version von Diablo Immortal bei Blizzard im Fokus steht. Letztendlich versucht die Entwickler den Titel auf dem Mobile-Markt zu platzieren, da dieser in den vergangenen Jahren immer mehr gewachsen ist. Mit der Portierung von Diablo 3 auf die Konsole wurden bereits neue Geschäftsfelder aufgetan. Diablo Immortal soll nun auch alle Smartphone-Gamer bedienen. In Kombination mit Mikrotransaktionen könnte sich Diablo Immortal sicherlich zu einem Goldesel entwickeln. Für die alteingesessenen PC-Anhänger, die bereits seit dem ersten Teil dabei sind, ist der Titel sicherlich weitestgehend uninteressant und man wartet zwischenzeitlich sehnsüchtig auf den vierten Teil des Diablo-Franchises.