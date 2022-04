Jetzt doch für den PC: Diablo Immortal ist ab 2. Juni 2022 kostenlos erhältlich

Mit der Ankündigung von Diablo Immortal im Jahr 2018 zeigte Blizzard deutlich, dass man die eigene Nutzerbasis nicht verstanden hat. Dass es keine gute Idee ist, PC-Spielern ein Mobile-Game des Lieblings-Franchises vorzusetzen, dürfte eigentlich selbstverständlich sein. Nichtsdestotrotz haben sich die Verantwortlichen im Fall von Diablo Immortal dazu entschieden, das Franchise auch auf Smartphones und Tablets anzubieten. Die negativen Reaktionen der Fans sind vielen noch bis heute in Erinnerung geblieben und die Frage “Do you guys not have phones?” ist schon jetzt in die Annalen der Videospiel-Geschichtsbücher eingegangen. Allerdings war der Anlass zum legendären Statement die Frage, ob Diablo Immortal auch für den PC erscheinen wird. Diese wurde damals noch vehement verneint.

Jetzt bestätigte Activision Blizzard allerdings, dass Diablo Immortal am 2. Juni 2022 sowohl für Android- als auch iOS-Smartphones erscheint und es für alle PC-Spieler eine Open-Beta geben wird. Interessierte können sich über eine Voranmeldung registrieren. Die Steuerung am PC erfolgt entweder durch die Tastatur/Maus, WASD-Steuerung oder einen Controller. Signifikante Unterschiede zwischen der Mobile- und PC-Version sucht man allerdings vergebens. Ob dies Auswirkungen auf die Bewertung als vollwärtiges PC-Spiel haben wird, bleibt abzuwarten. Zudem handelt es sich um einen Free2play-Titel mit In-App-Käufen. Die Vorzeichen sind also schlecht bestellt um den kommenden Diablo-Titel.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Des Weiteren stellt sich die Frage, warum Blizzard Diablo Immortal unbedingt auf den PC bringen will? Mit Diablo 2: Resurrected und dem kommenden vierten Teil des Franchises klafft qualitativ eine riesige Lücke zwischen den Titeln. Auch wenn es sich bei Immortal um einen Free2Play-Titel handelt und dieser kostenlos ausprobiert werden kann, wird ein Mobile-Titel wohl keinen Diablo-PC-Gamer vor dem Ofen hervorlocken. Auch nicht wenn man es mit Tastatur und Maus spielen kann. Spannend wird zudem die Crossplay-Funktion, die Mobile und PC zusammenbringt. Cross Progression wird ebenfalls unterstützt. Dadurch ist es möglich einen nahtlosen Übergang vom Smartphone beziehungsweise Tablet zum PC und umgekehrt zu erzielen. Außerdem soll der Fortschritt in der Beta beim späteren finalen Release erhalten bleiben.