Epic Games Store: Auch nächste Woche gibt es wieder zwei Spiele gratis

Auch in dieser Woche können sich alle Spieler im Epic Games Store ein kostenloses Game sichern. Sowohl das Action-Abenteuer City of Brass als auch das Echtzeit-Taktikspiel Total War: Warhammer lassen sich bis zum 7. April 2022 um 17 Uhr völlig kostenlos herunterladen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein. In der kommenden Woche stehen dann ebenfalls mit dem Indie-Titel Rogue Legacy und dem Adventure The Vanishing of Ethan Carter zwei Gratisspiele im Epic-Store zum Download bereit.

Bei Rogue Legacy handelt es sich um eine “Light“-Version des Rogue-Spiels, in dem jeder Spieler ein Held sein kann. Jedes Mal, wenn man das Zeitliche segnet, übernimmt das eigene Kind. Dabei ist jeder Abkömmling einzigartig. Eines könnte farbenblind sein oder Höhenangst haben. Zudem werden mit jedem Leben neue Schlösser erkundet. Entwickelt wurde der Titel von Cellar Door Games. Die Erstveröffentlichung erfolgte im Juni 2013. Auf Steam bewerteten das Spiel über 14.500 Gamer mit “sehr positiv”. Auch die 49 kürzlich verfassten Rezensionen zeigen ein ähnliches Bild. Somit sollte man besagten Titel in der nächsten Woche definitiv anspielen.

The Vanishing of Ethan Carter ist ein Mystery-Spiel aus der Ego-Perspektive, bei dem der Fokus auf Erkundungen sowie Entdeckungen gelegt wird. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des an okkulten Phänomenen interessierten Detektivs Paul Prospero und entdecken dabei die Wahrheit über Ethans Verschwinden sowie über das Schicksal seiner Familie. The Vanishing of Ethan Carter wurde von makaberen Romanen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts inspiriert und stellt laut den Entwicklern eine signifikante Weiterentwicklung der Erzählweise packender Geschichten in Spielen dar. Das Spiel dreht sich zwar um einen Privatdetektiv und bietet einige knifflige Kopfnüsse, allerdings handelt es sich bei dem Titel um kein besonders rätsellastiges Spiel. Der Schwerpunkt liegt auf Atmosphäre, Stimmung und der Menschlichkeit der Charaktere.