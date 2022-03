Director’s Cut von Death Stranding jetzt auch für den PC erhältlich

Der bislang exklusiv auf der PlayStation 5 verfügbare Director’s Cut von Death Stranding ist nun auch auf dem PC verfügbar. Wer bereits die Basisversion des Titels sein Eigen nennt, ist in der Lage, ein kostenpflichtiges Upgrade durchzuführen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 10 Euro. Wer hingegen als kompletter Neuling in das Paketgeschäft von Death Stranding einsteigen will, muss insgesamt rund 40 Euro für den Director’s Cut auf den Tisch legen. Der Titel ist sowohl im Epic Games Store als auch bei Steam erhältlich.

Besonders erfreulich ist, dass sich die Spielstände von der PlayStation 5 auf den PC übertragen lassen. Wer also aktuell auf der Sony-Konsole seine Päckchen ausliefert, kann nun ganz entspannt auf den PC umsteigen. Zu den Features gehören neben einer überarbeiteten Grafik unter anderem auch eine verbesserte Kampfmechanik sowie weitere Waffen und neue Gegner. Außerdem gibt es beim Death Stranding Director's Cut neue Story-Missionen. Des Weiteren unterstützt die PC-Version des Director’s Cuts eine hohe Bildwiederholungsrate, den Fotomodus und Ultra-Wide-Monitore. Das Spiel umfasst laut Steam-Produktseite Crossover-Inhalte aus der Half-Life-Serie von Valve und CD Projekt Reds Cyberpunk 2077.

Sowohl die Upgrade- als auch die Standalone-Version des Spiels verfügen zudem über die folgenden Inhalte:

Das Digitalbuch „Selections From ‘The Art of DEATH STRANDING’“ (von Titan Books)

Rucksack-Aufnäher

Bridges Special Delivery Team-Anzug (Gold)

BB-Pod-Anpassung (Chiral Gold)

Power-Handschuhe (Gold)

Bridges Special Delivery Team-Anzug (Silber)

BB-Pod-Anpassung (Omnireflektor)

Power-Handschuhe (Silber)

Ein Artikel aus unserer Rubrik “Angespielt” zur Originalversion von Death Stranding findet sich hier.