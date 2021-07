Death Stranding Director's Cut: Ein Release-Termin und neuer Trailer

Mit Death Stranding präsentierte der Entwickler Hideo Kojimas ein Open-World-Spiel, das es so bislang noch nicht gegeben hat. Um Gamern zu vermitteln, wie wichtig Bindungen im Leben sind, findet man sich bei Death Stranding in einer trostlosen Welt wieder und trifft auf Menschen, die sich aus der Gesellschaft zurückgezogen haben. Ob besagtes Konzept funktionierten kann und tatsächlich für Spielspaß sorgt, haben wir ausführlich in unserem Angespielt von Death Stranding untersucht. Wer bislang noch nicht in die Rolle von Sam Porter Bridges geschlüpft ist, kann ab dem 24. September 2021 beim Death Stranding Director's Cut sein Talent als Paketbote ausprobieren.

Die überarbeitete Version erscheint exklusiv auf Sonys PlayStation 5 und wird sich neben der Standard-Variante auch als Deluxe-Edition erwerben lassen. Vorbestellungen sind schon jetzt möglich. Wer Death Stranding hingegen bereits für die PS4 erworben hat, ist in der Lage für rund 10 Euro ein Upgrade auf den Director’s Cut zu erwerben. Zu den Features gehören neben einer überarbeiteten Grafik unter anderem auch eine verbesserte Kampfmechanik sowie weitere Waffen und neue Gegner. Die Deluxe-Edition umfasst zudem noch zwei neue Anzugfarben (Gold und Silber) sowie ein digitales Mini-Artbook und eine Mini-Soundtrack-PlayStation-5-App. Außerdem gibt es ein Avatar-Set und zwei zusätzliche BB-Kapsel-Anpassungsoptionen. Zusätzliche Rucksackflicken sowie zwei neue Krafthandschuhfarben sind ebenfalls enthalten.

Außerdem wird es beim Death Stranding Director's Cut auch neue Story-Missionen geben. Auf dem Fragile Circuit wird die Möglichkeit bestehen, sich mit anderen Fahrern zu messen. Im Trailer werden zudem ein Support-Skeleton und ein Body-Bot gezeigt. Insbesondere das Cargo-Catapult dürfte die Arbeit des Protagonisten erheblich erleichtern.