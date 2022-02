Das Steam-Next-Fest startet Februar 2022

Auch in diesem Jahr veranstaltet Valves Vertriebsplattform Steam das Next-Fest. Hierbei handelt es sich um ein Event, das sich voll und ganz den Indie-Spielen verschrieben hat. Vom 21. bis zum 28. Februar 2022 warten zahlreiche Demos diverser Titel auf alle Interessierten. Im vergangenen Jahr konnten über 700 Games angespielt werden. Ob es bei der kommenden Veranstaltung eine separate Rubrik mit Indie-Games für das Steam Deck geben wird, ist bis dato nicht bekannt.

Dies gilt auch für die zur Verfügung stehenden Demos. Hier gibt es bislang keinerlei Informationen. Allerdings ist aufgrund der Vielzahl vom letzten Jahr davon auszugehen, dass hier für jeden Spieler etwas dabei sein wird. Somit sollte man sich das Next-Fest keinesfalls entgehen lassen und definitiv die eine oder andere Demo ausprobieren.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Wie auch schon im letzten Jahr gibt es wieder eine separate Webseite mit allen Informationen zur Veranstaltung. Hier findet sich außerdem ein Trailer-Video, das jedoch keinerlei Hinweise außer dem Event-Datum beinhaltet.

Beim Next-Fest 2021 waren unter anderem die Actionspiele "Fallen Aces", "Grime" und "Industria" mit von der Partie. Aber auch die Abenteuerspiele "Omno", "Sable" und "Brok the Investigator" konnten nach Herzenslust ausprobiert werden. Verschiedene RPG- und Puzzle-Spiele wie "Lost Eidolons" oder "Inscryption" wurden während der Steam-Spielevorschau ebenfalls in den Fokus gestellt. Außerdem gab es für VR-Fans etliche Titel, darunter "Into the Darkness VR" oder "Sam & Max: This Time It’s Virtual".