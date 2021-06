Steam-Spielevorschau gestartet: Eine Woche lang Streams und Demos

Nach der E3 2021 ist jetzt die Steam-Spielevorschau, bzw. das Steam Next Fest, wie es im englischsprachigen Raum genannt wird, gestartet. Eine Woche lang wird es auf der digitalen Spiele-Vertriebsplattform von Valve zahlreiche Demos und Livestreams zu bevorstehenden Spielen geben.



Vom 16. bis zum 22. Juni findet die Steam-Spielevorschau statt, ein mehrtägiges Festival für anstehende Spiele mit hunderten von Demos von Erstentwicklern und bereits etablierten Größen. Bis zum 22. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit wird die Plattform über 700 Demos aus allen Genres und von Entwicklerteams aus aller Welt vorstellen. Spieler können die kommenden Titel nicht nur kostenlos ausprobieren und das ganz ohne Warteschlange, wie es große Publisher gerne tun. Begleitet wird das Event nämlich auch von zahlreichen Live-Streams und einem umfangreichen Streaming-Plan mit täglich neuen Inhalten. Die Auftaktveranstaltung findet heute Abend um 20:00 Uhr statt.

Natürlich sind die Streams und alle dazugehörigen Informationen direkt über die Plattform und eine eigens dafür eingerichtete Unterseite auf Steam verfügbar. Mit dabei sind unter anderem die Actionspiele "Fallen Aces", "Grime" und "Industria", aber auch die Abenteuerspiele "Omno", "Sable" und "Brok the Investigator". Verschiedene RPG- und Puzzle-Spiele wie "Lost Eidolons" oder "Inscryption" werden während der Steam-Spielevorschau ebenfalls in den Fokus gestellt. Außerdem wird es für VR-Fans etliche Titel geben, darunter "Into the Darkness VR" oder "Sam & Max: This Time It’s Virtual".

Zahlreiche Spiele sind im Angebot

Gleichzeitig ist heute der nächste Steam Sale gestartet. Im Angebot der neuen Steam Midweek Madness sind unter anderem "Night of the Dead", "FIFA 21", "Fallout 76", "Humankind", "Dead by Daylight", "Titan Quest", "Unity of Command 2" und "Hunt Showdown". Bis zu 80 % lassen sich gegenüber dem regulären Verkaufspreis sparen.