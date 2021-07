Cyberpunk 2077: Neue Informationen zu den Gratis-DLCs

Auch wenn die polnische Spieleschmiede CD Projekt Red aktuell alle Hände damit zu tun hat, Cyberpunk 2077 weiter zu optimieren, arbeitet man parallel an den ersten Gratis-DLCs des Action-Rollenspiels. Zwar gibt es momentan kaum Informationen zu den geplanten Zusatzinhalten, diese sollen laut Roadmap in der zweiten Jahreshälfte 2021 erscheinen.

Der Reddit-Nutzer Saint-Pirate hat jetzt laut eigenen Angaben erste Hinweise zu den DLCs im Programmcode von Cyberpunk 2077 entdeckt. Schenkt man den Aussagen des Reddit-Nutzers Glauben, so wird es neben zusätzlichen Waffen-Packs neue Quests geben. Zudem spricht Saint-Pirate von einem weiteren Modus namens “Game Plus”. Was genau dahinter steckt, ist bislang jedoch noch unklar. Des Weiteren ist die Rede von neuen Gegnertypen. Diese dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den zusätzlichen Quests in Verbindung stehen.

Auch wenn CD Projekt Red in erster Linie von kostenlosen Zusatzinhalten gesprochen hat, finden sich im Programmcode Hinweise zu einem Addon, das es nicht gratis geben wird. Besagter DLC soll allem Anschein nach das Pacifica-Gebiet von Night City erweitern.

Eine offizielle Stellungnahme der polnischen Spieleschmiede gibt es derzeit noch nicht. Fraglich ist zudem, wie umfangreich die neuen DLCs tatsächlich sein werden. Mit den zahlreichen Schwierigkeiten in der Vergangenheit dürfte das Entwicklerstudio nur wenige Mitarbeiter für die Arbeiten an den Zusatzinhalten abgestellt haben. Erst vor kurzem ist Cyberpunk 2077 wieder in den PlayStation-Store zurückgekehrt. Ausschlaggebend hierfür war ein Patch auf die Version 1.2. Somit wurde ein großer Teil der verfügbaren Entwicklungszeit des Studios in das Update investiert.

Allerdings hat CD Projekt Red noch einige Wochen Zeit, um die versprochenen Zusatzinhalte zu liefern. Spätestens im Dezember 2021 sollten diese jedoch erscheinen. Wobei sich für das Weihnachtsgeschäft in erster Linie kostenpflichtige Inhalte anbieten dürften.