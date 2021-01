CD Projekt Red entschuldigt sich bei den Fans und stellt neue Roadmap vor

Mit der langersehnten Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 konnte das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red nicht alle Spieler überzeugen. Am Open-World-Action-Rollenspiel störten sich diese in erster Linie an diversen optischen Fehlern. Sony entfernte den Titel sogar aus dem PlayStation-Store. Somit hätte der Start in die Welt rund um Night City für die Spieleschmiede wesentlich besser laufen können. In den vergangenen Tagen brachen die Spielerzahlen außerdem massiv ein. Zwar ist es nicht verwunderlich, dass die Zahlen nach der Veröffentlichung rückläufig sind, jedoch ist ein Einbruch von über 80 % nicht an der Tagesordnung.

Allerdings soll sich dies nun alles ändern. Das polnische Studio veröffentlichte ein Video, in dem sich der Gründer und Leiter des Unternehmens Marcin Iwinski bei den Fans entschuldigt. Man habe bei der Konsolenversion nicht die Qualitätsstandards erfüllt, die man sich selbst auferlegt hatte. Als Grund nennt Iwinski die hohe Komplexität des Titels. Somit hat auch eine Vielzahl an durchgeführten Tests die Probleme nicht ans Tageslicht fördern können.

Laut des CEOs soll innerhalb der nächsten zehn Tage ein Update erscheinen, gefolgt von einer weiteren Aktualisierung in der darauffolgenden Woche. Zudem veröffentlichte CD Projekt Red eine neue Roadmap für Cyberpunk 2077. Allerdings lässt sich dieser nichts Konkretes entnehmen. Nach dem erwähnten Patch 1.2 soll das gesamte Jahr lediglich an einer Vielzahl von Updates sowie diversen Verbesserungen gearbeitet werden. Zudem werden in Zukunft kostenlose DLCs sowie das Next-Gen-Konsolen-Update veröffentlicht. Wann genau dies passieren wird, ist bis dato jedoch nicht bekannt. Somit müssen sich alle PlayStation-5- und Xbox-Series-Gamer noch in Geduld üben. Aktuell ist mit dem dritten oder sogar dem vierten Quartal zu rechnen, bis das genannte Upgrade zur Verfügung stehen wird.

