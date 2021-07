Diablo IV: Blizzard veröffentlicht Quartalsupdate Juni 2021

Auch wenn der Release von Diablo IV noch in weiter Ferne liegt, haben die Entwickler ein Quartalsupdate veröffentlicht. Dabei steht diesmal das Artwork zu den Charakteren von Diablo IV im Vordergrund. Blizzard hat laut eigenen Angaben die Detailgenauigkeit und die Texturen unter anderem von Haut, Kleidung, Haar, Fell, Metall sowie Spiegelungen in den Augen stark verbessert. Es wird ein für Diablo völlig neues Anpassungssystem der eigenen Charaktere geben. Besagte Anpassungen erwiesen sich als ziemlich schwierig, da diese nicht nur für einen Helden vorgenommen wurden, sondern auch für hunderte Rüstungsteile und viele weitere Gegenstände im Spiel.

Dank der genannten Veränderungen ist es der Spieleschmiede gelungen, dass die meisten Zwischensequenzen nun in der Engine erzeugt werden und die Charaktermodelle so reflektieren, wie sie gerade im Spiel aussehen. In den vorherigen Teilen von Diablo waren diese Sequenzen immer schon vorgefertigt. Allerdings soll es auch im vierten Teil von Diablo weiterhin packende Momente aus der Feder des Blizzard Animationsteam zu sehen geben.

Des Weiteren wird es in Diablo 4 detaillierte Anpassungsmöglichkeiten geben. Hier ist die Rede von diversen Aspekten des eigenen Charakters wie zum Beispiel Frisur, Gesichtsbehaarung (Bart und Augenbrauen), Schmuck (Nasenpiercings oder Ohrringe), Schminke und Markierungen wie Tattoos oder Körperbemalung. Außerdem lassen sich der Hautton sowie die Augen oder die Haare farblich anpassen. Manche dieser Elemente sind je nach Klasse verschieden, damit sie sich voneinander abheben. Viele wird es aber auch klassenübergreifend geben.

Der Look von Diablo IV soll der Realität ähneln. Um diesen Effekt zu erzielen, verwendet Blizzard die Technik des Physically Based Rendering. Mit dieser lassen sich Oberflächen realistisch beleuchten. Für 3D-Artists stellt dabei der Transfer von einer Konzeptgrafik auf PBR-Werte eine Herausforderung dar. In PBR ist beispielsweise Silber ein sehr helles Grau, fast schon Weiß. Durch Reflektionen auf der Oberfläche sieht es dann insgesamt dunkler aus. Alle Figuren in Diablo IV folgen diesen PBR-Regeln, damit sie nicht nur im düsteren Dungeon, sondern auch im grellsten Tageslicht gut aussehen. Außerdem lassen sich Rüstungsteile farblich verändern.

Der komplette Quartalsbericht von Diablo IV findet sich hier.