Entwickler räumt ein: Cyberpunk 2077 nur zufriedenstellend

Bereits vor der Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 hatte das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red mit einigen Problemen zu kämpfen. Dazu zählten sicherlich die zahlreichen Verschiebungen des AAA-Titels. Allerdings sollten diese bis zur Veröffentlichung nicht signifikant weniger werden. Nicht nur dass sich eine Vielzahl von Spielern über diverse Bugs beklagte, sogar Sony sah sich gezwungen das Spiel aus dem Store zu nehmen. Mittlerweile ist das Action-Rollenspiel wieder im PS-Store erhältlich, jedoch bewertet man die aktuelle Performance bei der polnischen Spieleschmiede lediglich mit "zufriedenstellend" - zumindest wenn es nach Adam Kicinski geht.

Der Leiter von CD Projekt Red äußerte sich diesbezüglich auf einer Konferenz wie folgt: “We have reached a satisfying level in this regard. We have also been working on improving the overall quality, which we are also quite happy about. Of course, we also removed bugs and visual glitches and we will continue to do that. Over time, we will also be introducing improvements to the general game systems that players have highlighted.”

Somit werden die Entwickler den Titel weiterhin optimieren und verbessern. Zuletzt veröffentlichte man den Hotfix-Patch 1.23, der zahlreiche Probleme beseitigte. Zudem warnte das Unternehmen vor Mods für Cyberpunk 2077.

Wie sich der Steam-Spieler-Übersicht entnehmen lässt, spielen aktuell rund 11.000 Spieler das Action-Rollenspiel. Spitzenreiter mit knapp 690.000 Spielern ist Counter-Strike: Global Offensive. Auch wenn es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme handelt, befindet sich der Titel auch nach über sechs Monaten weiterhin in den Top 100. Und das obwohl Cyberpunk 2077 über keinen Multiplayer verfügt. Wann dieser erscheinen wird ist bis dato nicht bekannt.