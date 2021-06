Cyberpunk 2077: CD Projekt Red veröffentlicht Hotfix-Patch 1.23

Nachdem das polnische Entwicklerstudio CD Projekt Red die Rückkehr von Cyberpunk 2077 in den PlayStation-Store bekannt gegeben hat, veröffentlicht die Spieleschmiede nun mit der Version 1.23 einen neuen Hotfix-Patch für das Action-Rollenspiel. Dabei wurden zahlreiche Fehler in den Quests und der Open World behoben. Aber auch Gameplay-Bugs sowie grafische Probleme wurden aus der Welt geschafft. Zudem soll die neue Aktualisierung die Stabilität und Performance des Titels verbessern. In den Patchnotes finden sich explizite Änderungen der PC- sowie Xbox-Version.

Auf dem PC wurde unter anderem ein Fehler behoben, der es unmöglich machte, bei einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln die Upgrade-Taste zu bedienen. Außerdem reagiert das Spiel nun wieder wenn die Gamer mit Alt+Enter zwischen Fenster- und Vollbildmodus wechseln. Ein Pop-up, das um die Verifizierung der Integrität von Spieldateien bittet, wird jetzt angezeigt, wenn unvollständige oder beschädigte Spieldateien entdeckt werden.

Bei der Xbox konnte es vorkommen, dass bei einer Abmeldung während einer endenden Szene das Spiel zum Teil nicht mehr reagierte. Mit dem neuen Update ist dies nun Geschichte.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Die Quests- und Open-World-Bugfixes betreffen unter anderem den Auftrag "Familienangelegenheiten" sowie "Keine Fixer" und "Ich verkaufe diese feinen Lederjacken". Beim Gameplay konnte es passieren, dass nach Eliminierung eines NPCs und Stehlen seines Autos dessen Leiche im Auto stecken blieb. Adam Smasher nimmt jetzt während der Animationen zwischen seinen Angriffsphasen keinen Schaden mehr. CataResist-Cyberware sollte nun ebenfalls korrekt funktionieren.

Gerade die grafische Darstellung sorgte in der Vergangenheit für reichlich Kritik an Cyberpunk 2077. Hier wurde die Geistererscheinung von Johnny in diversen Quests korrigiert. Zudem sind zahlreiche Clipping-Probleme im Zusammenhang mit NPC-Kleidung behoben worden. Außerdem werden Felsen in den Badlands jetzt korrekt dargestellt. Die komplette Patchnote findet sich hier.