Microsoft: Xbox-Series-Titel kommen auch bei xCloud

Allem Anschein nach zeigt die schlechte Verfügbarkeit von Next-Gen-Konsolen nun auch erste Auswirkungen beim Vertrieb von neuen Titeln. Wie Microsoft pünktlich zur E3 in einem Blogpost bekannt gab, stehen einige Games auch für die Xbox One zur Verfügung. Dazu zählt unter anderem der Flight Simulator, der sich über das Xbox Cloud Gaming auch auf mobilen Geräten sowie Tablets und im Browser spielen lassen soll. Welche weiteren Spiele ebenfalls für die xCloud angeboten werden, ist bis dato nicht bekannt. Microsoft erwähnt lediglich den Flight Simulator.

“Millionen von Menschen auf Xbox One-Konsolen freuen sich außerdem darauf, dass viele dieser Next-Gen-Titel, darunter der Microsoft Flight Simulator, über Xbox Cloud Gaming auf Konsolen laufen – genau so, wie es auch auf mobilen Geräten, Tablets und Browsern funktioniert.” so Microsoft auf seiner Webseite.

Wer momentan noch nicht Besitzer einer Xbox-Series-Konsole ist, hat die Möglichkeit für rund 13 Euro den Game Pass Ultimate zu erwerben und so auch auf der Xbox One in das Vergnügen aktueller Spieletitel zu kommen. Da jedoch davon auszugehen ist, dass Microsoft nicht sämtliche Next-Gen-Titel im eigenen Streamingdienst anbieten wird, lässt sich so zumindest die Zeit überbrücken, bis die Microsoft-Konsole flächendeckend im Handel erhältlich sein wird. Zudem gilt zu bedenken, dass es sich hier nicht um ein identisches Spielerlebnis handeln wird. Durch die xCloud werden die Latenzen etwas angehoben.

Wann sich die aktuelle Situation wieder entspannen wird, ist ungewiss. Sony räumte bereits ein in diesem Jahr nicht in der Lage zu sein, sämtliche Kundenwünsche zu befriedigen. Ein ähnliches Bild sollte sich bei der Xbox Series abzeichnen. Somit wäre es möglich, dass selbst zum Weihnachtsgeschäft kaum Konsolen erhältlich sein werden.