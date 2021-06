Among Us: Entwickler planen zahlreiche neue Inhalte

Auch wenn der Hype rund um das Deduktionsspiel Among Us zuletzt deutlich abflachte, erfuhr der Titel kürzlich durch die Gratis-Aktion im Epic Games Store wieder Aufwind. Nun wollen die Entwickler aus eigener Kraft für Wachstum sorgen und neue Inhalte implementieren, die man nun im Rahmen des Summer Games Fests und der digitalen E3 2021 ankündigte.

Wie das Entwicklerstudio Innersloth bekannt gab, werde Among Us, das bereits vor zwei Jahren veröffentlicht wurde und sich vor allem während des Lockdowns und der Corona-Pandemie großer Beliebtheit erfreute, in naher Zukunft einige Neuerungen erhalten. Zwar steht noch nicht fest, wann das nächste große Update erscheinen soll und auch mit näheren Details hält man sich noch sehr bedeckt, doch gibt es schon jetzt einige handfeste Informationen zu berichten, die ein neues YouTube-Video und die Roadmap offenbaren.

So arbeitet das Team derzeit an der Umsetzung für die Unterstützung von bis zu 15 Spielern. Hierfür wird man neue Farben für die Charaktere sowie neue kosmetische Items integrieren. Passend dazu soll es zu den bestehenden Levels „The Airship“, „Polus“, „Mira HQ“ und „The Skeld“ eine fünfte Karte geben. Sogar einen ganz neuen Spielmodus mit neuen Rollen wird man integrieren. Der Hide-and-Seek-Modus soll einem Versteckspiel ähneln. Bislang mussten die Crew-Mitglieder den Betrüger aus den eigenen Reihen entlarven, der versuchte hatte, das Team zu sabotieren oder einzelne Mitglieder gar komplett auszuschalten. Nach jeder Runde musste das Team zusammenkommen, ihre Hinweise zusammentragen und sich beraten, wer denn der Impostor sein könnte.

Hierfür lässt sich Among Us online oder lokal über ein WLAN-Netzwerk spielen und ist bislang für Microsoft Windows, Android, iOS und die Nintendo Switch erhältlich. Eine Fassung für die Sony- und Microsoft-Konsolen ist schon länger in Planung, die Veröffentlichung lässt jedoch noch immer auf sich warten. Zu guter Letzt wollen die Entwickler Achievements ins Spiel bringen.

Wann die neuen Inhalte und in welcher Reihenfolge erscheinen sollen, das verrieten die Entwickler in ihrer neuen Roadmap leider nicht.