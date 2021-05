Nachdem der Epic Games Store in der vergangenen Woche den AAA-Hit NBA 2K21 kostenlos unter die Leute gebracht hat, legt die Spieleschmiede jetzt noch einmal nach. Bis zum 3. Juni 2021 um 17 Uhr lässt sich der im Jahr 2018 veröffentlichte Online-Multiplayer Among Us gratis herunterladen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store beziehungsweise muss die Shopsoftware installiert sein. Welcher Titel im Anschluss folgen soll ist bislang nicht bekannt. Im Store findet sich erneut ein Banner mit dem Hinweis auf ein "geheimnisvolles Spiel".

Auch wenn Among Us bereits seit einigen Jahren auf dem Markt erhältlich ist, erlebte der Multiplayer dank diverser Twitch- und YouTube-Streams erst im vergangenen Jahr einen raketenhaften Anstieg bei den Nutzerzahlen. Dies sorgte sogar dafür, dass die Entwickler kurzfristig die Serverkapazitäten erhöhen mussten, um ein komplettes Zusammenbrechen der Infrastruktur zu verhindern. Insbesondere der populäre Streamer Mr. Beast erzielte in seinem Gaming-Channel mit einem 100.000 US-Dollar Among-Us-Tournament bislang über 32 Millionen Views. Zu den Kontrahenten zählte unter anderen auch PewDiePie.

Das Spielprinzip von Among Us ist denkbar einfach. Die Spieler erhalten zunächst eine Rolle. Diese kann entweder ein Besatzungsmitglied (Crewmate) oder ein Verräter (Impostor) sein. Je nach Anzahl der Spieler beziehungsweise Servereinstellungen gibt es einen oder mehrere Verräter. Sobald das Spiel gestartet ist, müssen die Crewmitglieder diverse Aufgaben erfüllen oder die Verräter identifizierten und im Anschluss eliminieren. Für die Impostors gilt es die einzelnen Crewmitglieder zu liquidieren ohne dabei entdeckt zu werden. Außerdem können diese die Aufgaben der Crewmitglieder sabotieren. Um einen Verräter zu erkennen muss man diesen entweder auf frischer Tat dabei ertappen, wie er gerade ein Crewmitglied in die ewigen Jagdgründe schickt, oder wie er sich in einen der auf der Map verstreuten Wartungsschächte verabschiedet. Anschließend können die Crewmitglieder ein Meeting einberufen, in dem abgestimmt wird, welches vermeintliche Mitglied aus dem Schiff befördert wird.