Neues Update: Among Us bekommt eine Airship Map

Der aktuell sehr beliebte Online-Multiplayer Among Us erhält am 31. März 2021 ein großes Update. Die Aktualisierung sorgt unter anderem für die Einführung eines Kontosystems sowie einer neuen Karte. Die Airship-Map wurde erstmals im Dezember des vergangenen Jahres enthüllt und stellt gleichzeitig die größte Karte von Among Us dar. Somit eignet sich diese gerade für große Partys. Die Entwickler haben sich bei der Einführung der neuen Map bewusst Zeit gelassen. Da Among Us nicht nur auf dem PC erhältlich ist, musste man beim Design sehr viele Faktoren berücksichtigen. Ebenfalls spielte die neu eingeführte Account-Funktion laut dem Studio eine wichtige Rolle.

Among Us wurde bereits im Juni 2018 veröffentlicht, feierte seinen großen Durchbruch allerdings erst im letzten Jahr. Grund hierfür waren diverse YouTuber, die auf ihren Kanälen eine Vielzahl von Let’s Plays veröffentlichten. Aktuell kann der Multiplayer auf dem PC sowie auf der Nintendo Switch und dem Smartphone gespielt werden. Aufgrund des großen Erfolges soll allerdings auch eine Portierung auf Microsofts Xbox erfolgen. Zwar gibt es bislang noch keine offizielle Ankündigung einer PlayStation-Version, allerdings dürfte diese bei anhaltender Beliebtheit unter den Gamern nicht lange auf sich warten lassen.

Am besten spielt man den Titel mit Freunden und ist via Sprachchat verbunden. Zwar steht man nicht in ständiger Verbindung, jedoch wird anhand einer Diskussion entschieden, welcher Spieler normiert werden soll, sobald im Spiel eine Leiche gefunden oder ein Emergency Meeting einberufen wird. Erhält ein Teilnehmer genügend Stimmen, wird dieser aus dem Schiff geworfen. Ziel ist es, den oder die geheimen Hochstapler zu finden, bevor die gesamte Crew ermordet wurde. Wer hier schneller ist, entscheidet die Runde für sich. Je nach Größe der Party finden sich bis zu drei Impostors unter den Crew-Mitgliedern.