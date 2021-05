Blizzard: Diablo Immortal soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden

Bereits im April berichteten wir über die ersten Informationen zur geplanten closed Alpha von Diablo Immortal. Allem Anschein nach schreiten die Arbeiten am ersten Mobile-Game der Diablo-Reihe gut voran. Wie sich der Seite Venturebeat entnehmen lässt, ist die Spieleschmiede Blizzard laut eigenen Angaben auf einem guten Weg und das Spiel soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Ein offizielles Releasedatum gibt es bislang jedoch noch nicht.

Weiterhin ist unklar, ob Blizzard mit der mobilen Umsetzung der beliebten Diablo-Reihe tatsächlich Erfolg haben wird. Zwar vermeldete die Gaming-Branche in jüngster Vergangenheit einen starken Zuwachs in der Mobile-Sparte, jedoch dürfte Diablo Immortal für die meistens Fans der Serie eher uninteressant sein. Gerade PC-Spieler können mit Smartphone-Games in der Regel wenig anfangen. Zumal mit dem Remaster von Diablo 2 ein weitaus prestigeträchtigerer Titel in den Startlöchern steht.

Bereits bei der Vorstellung von Diablo Immortal auf der Blizzcon 2018 zeigten sich viele Diablo-Anhänger entsetzt und machten ihrem Unmut lautstark Luft. Dies führte sogar so weit, dass Blizzard sich gezwungen sah, die Q&A-Session nach der Präsentation abzubrechen. Auch der Cinematic-Trailer der mobilen Umsetzung wurde auf YouTube von aktuell über 768.000 Nutzern negativ bewertet.

Zwar liegt das Jahr 2018 schon einige Zeit zurück und mit der Ankündigung von Diablo IV haben sich die Gemüter wieder beruhigt. Allerdings bleibt abzuwarten, wie die Community tatsächlich auf den finalen Release reagieren wird. Im besten Fall wird dieser einfach ignoriert. Sollte es für Blizzard schlecht laufen, ist mit einer Vielzahl von negativen Bewertungen in den jeweiligen App-Stores zu rechnen.