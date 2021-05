Epic Games Store: Diese Woche gibt es ein Spiel gratis

Auch in dieser Woche verschenkt Epic Games wieder einen Titel im eigenen Store. Aktuell lässt sich das lizenzierte Dungeons-&-Dragons-Strategiespiel Idle Champions of the Forgotten Realms kostenlos herunterladen. Zudem gibt es bis zum 6. Mai 2021 für alle neuen und bestehenden Spieler, die sich über den Epic Games Store anmelden, das Addon “Berühmte Helden“ gratis.

Das Addon enthält die Freischaltung für die Champions Spurt (Slot 3), Krull (Slot 6), Black Viper (Slot 7), Hew Maan (Slot 8) und Nova V'Ger (Slot 11). Außerdem erhalten alle genannten Champions 16 Goldkisten mit zwei garantierten glänzenden Ausrüstungskarten. Außerdem beinhaltet “Berühmte Helden” mit “Baby-Spurt” und “Iris the Beholder” zwei Vertraute.

Des Weiteren scheint Epic mit den Zusatzinhalten im Wert von 100 US-Dollar die Spieler davon überzeugen zu wollen, Idle Champions of the Forgotten Realms nicht nur in die eigene Spielesammlung zu adden. Das Addon steht ausschließlich Spielern zur Verfügung, die das Hauptspiel installiert und sich dort angemeldet haben. Wer das Spiel lediglich seiner Bibliothek hinzugefügt hat, kann das Angebot nicht wahrnehmen.

Am Donnerstag, den 6. Mai 2021, steht mit Pine bereits der nächste Gratistitel in den Startlöchern. Das Open-World-Action-Adventure spielt in einer Welt, in der Menschen nicht an der Spitze der Nahrungskette stehen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des Protagonisten Hue und erkunden die Welt Albamare. Das Indiegame wurde vom niederländischen Studio Twirlbound entwickelt und ist erstmals im Oktober 2019 erschienen. Als Engine kommt Unity zum Einsatz. Pine ist sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der Nintendo Switch sowie der Xbox One erhältlich. Außerdem kann das Open-World-Action-Adventure auf Windows- sowie Linux-PCs und dem Mac gespielt werden. Bei Steam wurde das Spiel von 1.169 Spieler mit durchschnittlich sieben von zehn Sternen bewertet.