Call of Duty: Warzone bekommt Unterstützung für DLSS

Wie NVIDIA jetzt bekannt gegeben hat, erhalten die beiden AAA-Titel Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Modern Warfare ein kostenloses Leistungs-Upgrade und bieten nun NVIDIA DLSS-Unterstützung an. Mit aktiviertem DLSS steigt die Leistung bei einer 4K-Auflösung laut dem Hersteller um bis zu 70 %. DLSS kann bei Systemen mit verbauten GeForce-RTX-Grafikkarten über das Optionsmenü aktiviert werden. Call-of-Duty-Spieler können durch das Update schnellere Frameraten nutzen oder die zusätzliche Leistung in höhere Detailstufen sowie Auflösungen investieren. Dadurch lassen sich laut NVIDIA weit entfernte Ziele einfacher erkennen.

Zudem steht jetzt beim Battle-Royal-Shooter Naraka: Bladepoint sowie beim Action-Rollenspiel Mortal Shell DLSS zur Verfügung. Das von 24 Entertainment entwickelte Naraka: Bladepoint lässt sich mit dem neuen Update nun mit 60 FPS+ bei maximalen Einstellungen in 4K spielen, solange man eine GPU der GeForce-RTX-30-Serie im eigenen PC verbaut hat. Cold Symmetrys Mortal Shell bekommt dank DLSS eine Leistungssteigerung bei 4K von 130 %. Die nächste geschlossene Beta von Naraka: Bladepoint startet am 23. April 2021. Ein entsprechender Zugang findet sich auf der Steam-Seite des Spiels.

Neben den genannten Titeln haben unter anderem People Can Fly sowie Square Enixs Outriders bereits am 1. April 2021 ein DLSS-Update erhalten. Dadurch konnte die Framerate der Spiele bei einer 4K-Auflösung um 73 % gesteigert werden.

Zudem soll nach Angaben von NVIDIA die Integration für Spieleentwickler immer einfacher werden. Mit der Veröffentlichung des Unreal-Engine-4-Plugin sind diese in der Lage, DLSS mit weniger als einem Tag Arbeit in ihren Titeln zu implementieren. In der vergangenen Woche kündigte Unity an, dass man DLSS bis zum Jahresende in der eigenen Spiele-Engine integriert haben wird.