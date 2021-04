Amazon stellt Entwicklung des Herr-der-Ringe-MMO ein

Wie das Medienunternehmen Bloomberg jetzt berichtet, haben die Amazon Game Studios die Arbeiten am Online-Rollenspiel zu Herr der Ringe eingestellt. Der im Jahr 2019 ankündigte Titel sollte ursprünglich als Free-to-Play-Spiel sowohl für den PC als auch für Konsolen veröffentlicht werden. Verantwortlich für die Entwicklung war das chinesische Studio Leyou Technologies, das im Dezember des vergangenen Jahres von der Tencent Holdings übernommen wurde. Die frei gewordenen Ressourcen sollen nun auf andere Projekte des Unternehmens verteilt werden.

Seit der Gründung im Jahr 2014 haben die Amazon Game Studios noch kein erfolgreiches Spiel veröffentlichen können. Diverse Titel wurden entweder komplett gecancelt oder verschoben. Die 2019 releaste Videospiel-Adaption zu "The Grand Tour" stieß auf wenig Interesse unter den Gamern. Allerdings gab der neue Amazon-CEO Andy Jassy an, weiterhin an der eigenen Spieleschmiede festzuhalten. Gegenüber Bloomberg sagte Amazon, dass man enttäuscht sei, das Spiel einstellen zu müssen. Das Studio sei schlicht nicht in der Lage, den Titel momentan weiterzuentwickeln. Nähere Details nannte Amazon nicht.

Google hat bereits im Februar des aktuellen Jahres seine Spieleschmiede Stadia Games & Entertainment vollständig eingestampft. Sowohl die Studios in Montreal als auch in Los Angeles wurden geschlossen. Der Suchmaschinenriese gab an, dass die Kosten für die Entwicklung eines Blockbuster-Titels immens seien und man nicht voraussehen könnte, ob dieser auch Erfolg haben wird. Hier fehle die wirtschaftliche Planungssicherheit.

Obwohl Google mit Stadia einen eigenen Spiele-Streaming-Service betreibt, scheint man nicht davon überzeugt zu sein, dass sich exklusive Eigenproduktionen ausreichend verkaufen werden. Ein erfolgreicher AAA-Titel, der ausschließlich auf Google Stadia verfügbar ist, dürfte jedoch den ein oder anderen Gamer davon überzeugen, den Dienst auszuprobieren. Scheinbar setzt man hier in Zukunft lieber auf etablierte Entwicklerstudios und wird versuchen sich die exklusiven Rechte für einen Release zu sichern.