CD Projekt Red veröffentlicht 25 GB großem Hotfix für Cyberpunk 2077

Die polnische Spieleschmiede CD Projekt Red hat jetzt einen neuen Hotfix für das Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Besagter Patch hebt den Titel von der Version 1.20 auf die 1.21. Auch wenn es sich nur um einen Hotfix handelt, hat dieser es in sich. Mit einer Größe von über 25 GB sorgt die Aktualisierung sowohl für PC-Gamer als auch Microsoft-Konsolen-Besitzer für zahlreiche Verbesserungen. Ebenfalls steht das Update allen Google-Stadia-Nutzern zur Verfügung. Die Version 1.21 behebt zahlreiche Bugs und soll zur Stabilität von Cyberpunk 2077 beitragen.

Die Verbesserungen betreffen neben den Quests und der Open World auch das Gameplay sowie die grafische Darstellung des Action-Rollenspiels. Zudem wurde an den Stellschrauben der UI gedreht. Außerdem gab es spezifische Anpassungen an der Konsolen-Version. Hier können japanische Gamer nun mithilfe des Kreis-Buttons im Photomodus Sticker verwenden. Des Weiteren gehören mit der Installation des Patches Grafikfehler auf der Brücke in Mikoshi der Vergangenheit an. Die komplette Patchnote findet sich hier.

Ob das neue Update dafür sorgen wird, dass Sony den Titel wieder im PlayStation-Store freischaltet, bleibt zunächst abzuwarten. Aktuell können PlayStation-Gamer lediglich mit Hilfe der Disk-Version in den Genuss von Cyberpunk 2077 kommen. Zum Download wird das Game derzeit nicht angeboten. Somit schauen Besitzer der digitalen Variante der PlayStation 5 in die Röhre.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, beabsichtigt die polnische Spieleschmiede das Spiel weiter zu verbessern. CD Projekt Red plant mit Cyberpunk 2077 eine langfristige Einnahmequelle zu generieren. Besonders auf der PlayStation 5 sowie bei der Microsoft Series ist noch reichlich Luft nach oben. Bislang gibt es für die Next-Gen-Konsolen keine eigenständige Version. Cyberpunk 2077 unterscheidet sich kaum von der PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One. Ein entsprechendes Update soll Mitte des Jahres veröffentlicht werden.