Epic Games Store: Nächste Woche gibt es drei Gratisspiele

Auch in dieser Woche präsentiert der Epic Games Store wieder ein Gratisspiel. Diesmal lässt sich die Vollversion von 3 out of 10: Season Two völlig kostenlos im Epic Games Store herunterladen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic-Store bzw. muss die Shopsoftware installiert sein. Am kommenden Donnerstag gibt es dann direkt drei Geschenke von Epic Games. Neben dem Adventure Deponia: The Complete Journey wird es auch Ken Follett's The Pillars of the Earth sowie das Indiegame The First Tree geben.

Auch wenn es sich bei The First Tree um einen Indie-Titel handelt, sollte man sich das Third-Person-Erkundungsspiel keinesfalls entgehen lassen. Hier werden zwei Geschichten parallel erzählt. Zum einen die des Protagonisten Joseph und zum anderen die Story einer streifenden Füchsin. Besonders die farbenfrohen Darstellungen können bei The First Tree überzeugen und verleihen dem Spiel seinen ganz eigenen Charme.

Deponia: The Complete Journey enthält neben einer Deponia-Weltkarte, mit deren Hilfe Spieler direkt einzelne Kapitel des Spiels auswählen können, auch über vier Stunden Entwicklerkommentare. Außerdem gibt es eine grafische Questübersicht. Zudem finden sich unter anderem ein neues Startmenü, versteckte Sammelobjekte und eine Linux-Unterstützung in der Complete Journey wieder. Insgesamt warten auf die Gamer über 40 Stunden Spielzeit. Zu den Bonusinhalten gehören unter anderem Videos wie zum Beispiel “How to draw Rufus & Goal“ oder “The Art of Deponia“.

Das Adventure Ken Follett's The Pillars of the Earth spielt im 12. Jahrhundert in England. Verantwortlich für den Titel ist das Hamburger Entwicklerstudio Daedalic. Das Spiel selbst basiert auf dem 1989 veröffentlichten gleichnamigen Roman und wurde erstmals im August des Jahres 2017 veröffentlicht. Das Game ist sowohl für Windows- als auch Linux-PCs und macOS erhältlich.