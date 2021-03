Assassin's Creed Valhalla: Titel-Update 1.2 steht zum Download bereit

Assassin’s Creed Valhalla erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit unter den Anhängern des Franchises. Auch wir haben uns bereits in die Welt des singenden Eisens begeben und dabei die eine oder andere Überraschung erlebt. Jetzt hat der französische Publisher Ubisoft das Titel-Update 1.2.0 zum Download freigegeben. Die Aktualisierung ist sowohl für Microsofts Xbox Series (17,94 GB) als auch für die Xbox One (12,81 GB) erhältlich. Zudem steht das Update Sonys PlayStation 4 (12,6 GB) und 5 (12,28 GB) sowie den PC (15,85 GB) zur Verfügung und soll gegen 13 Uhr freigeschaltet werden.

Zu den Neuerungen gehört unter anderem der In-Game-Support des Ostara Festivals. Vom 18. März bis zum 8. April 2021 lässt sich die Zeit in Valhalla mit diversen Nebenaufgaben vertreiben. Ubisoft erwähnt hier explizit passend zu Ostern eine Eiersuche, die in einem dem Anlass entsprechend geschmückten Ravensthorpe stattfinden wird. Mehr Informationen sollen am 18. März 2021 in einem First-Look-Artikel veröffentlicht werden.

Zudem werden mit der kommenden Aktualisierung drei neue Skills eingeführt. Dazu zählen neben Fearless Leaper ebenfalls Raven’s Loot und Loot Food. Fearless Leaper sorgt für einen stärkeren Sturzangriff. Mit Raven’s Loot übernimmt der Rabe das Einsammeln der Beute von besiegten Gegnern. Loot Food erhöht die Chance, dass Gegner Lebensmittel droppen.

Des Weiteren wurde dem Spiel eine Close-Camera-Option hinzugefügt. Sobald man diese toggled, bekommt man eine Nahaufnahme von Eivor. Da dies aber gerade bei einem Gefecht hinderlich ist, entfernt sich das neue Feature bei einer Kampfhandlung automatisch von Eivor. Dadurch ist es auch bei hektischen Kämpfen möglich, den Überblick zu behalten.

Neben den genannten Features warten auf alle Hobby-Wikinger zahlreiche Verbesserungen, bzw. Bugfixes und Balance-Anpassungen. Eine detaillierte Auflistung findet sich hier. Nur um ein paar wenige Beispiele zu nennen, adressiert das Titel-Update ein Problem, bei dem der Cordelia-Boss-Fight nicht gestartet werden konnte. Aber auch bei der Road To Hamartia konnte es vorkommen, dass Halfdan nicht den Spielern folgte. Dies soll nun ebenfalls ein Ende haben.