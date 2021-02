Cyberpunk 2077: Neuer Hotfix schließt kritische Sicherheitslücke

Wie Hardwareluxx bereits in jüngster Vergangenheit berichtete, klafft in dem Open-World-Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 eine Sicherheitslücke. Spieler sollten zunächst unter anderem auf die Installation von Mods verzichten. Jetzt wurde besagte Schwachstelle mit dem Hotfix 1.12 allerdings geschlossen. Da sich Mods auf den Konsolen-Versionen nicht installieren lassen, wurde der genannte Patch lediglich für PC-Gamer veröffentlicht. Zudem gilt zu beachten, dass mit der Version 1.12 keine zusätzlichen Inhalte oder Ähnliches installiert werden. Das Update schließt lediglich die Schwachstelle im Spiel.

Auch wenn die Lücke nun Geschichte ist, bedeutet dies nicht, dass man jetzt wahllos Mods installieren kann. Grundlegend sollte man nur auf vertrauenswürdige Quellen zurückgreifen. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann entsprechende Dateien zuvor durch die Webseite Virustotal überprüfen lassen. Bereits vor dem offiziellen Release von Cyberpunk 2077 versuchten Kriminelle den Hype rund um den Titel auszunutzen. Somit sollte man hier nicht zu blauäugig handeln.

Gefahrlos kann zum Beispiel der Mod “Sorted Menus” installiert werden. Hier wird das Menü von Cyberpunk 2077 entsprechend angepasst, damit es übersichtlicher ist. Im Detail bedeutet dies unter anderem, dass die alphabetische Sortierung im Dialer-Menü nun problemlos funktioniert. Das Gleiche gilt für das linke Kontaktpanel. Zudem sorgt der Mod dafür, dass die aktiven Quests aufsteigend nach Level strukturiert werden.

Die Installation erfolgt dabei in fünf Schritten. Zunächst muss das Redscript heruntergeladen werden. Im Anschluss daran entpackt man dies in den Tools-Ordner, den man unter dem Pfad “Cyberpunk 2077/engine/tools” findet. Nun muss die Datei scripts.ini mit dem Inhalt [Scripts] EnableCompilation = "true" erstellt und in den Base-Ordner (Cyberpunk 2077/engine/config/base/scripts.ini) gespeichert werden. Zu guter Letzt wird der Mod in den Ordner von Cyberpunk 2077 entpackt.