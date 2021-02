Anno 1800: Blue Byte kündigt Livestream zur Season 3 an

Die Spieleschmiede Blue Byte hat jetzt via Blogeintrag für den 9. Februar 2021 um 17 Uhr einen Livestream angekündigt. Im besagten Stream beabsichtigt das Entwicklerstudio die eigenen Pläne für die kommende dritte Season von Anno 1800 bekannt zu geben. Außerdem soll es erste Informationen zum neuen DLC und den kostenlosen Game-Updates geben. Des Weiteren wird das Game Update 9.3 laut Angaben von Blue Byte ebenfalls am kommenden Dienstag, den 9. Februar 2021 veröffentlicht. Der neue Patch behebt unter anderem ein Problem mit den Ubisoft Connect-Belohnungen. Die offiziellen Releasenotes lassen jedoch noch auf sich warten.

Auch wenn es aktuell nicht allzu viele Informationen zur kommenden Saison gibt, haben die Entwickler bereits im November des vergangenen Jahres erste Details preisgegeben. So soll es bei Season Nummer drei insgesamt drei neue DLCs geben, die allesamt vom Feedback und den Wünschen der Community inspiriert wurden. Bei der Themenwahl konzentrierte man sich auf eine Art Heimkehr nach den Abenteuern in der Arktis und Enbesa. Blue Byte erwähnt hier explizit, dass es keine neue Region geben wird. Zudem wird jeder DLC von einem kostenlosen Game Update begleitet.

Anno 1800 wurde am 16. April 2019 veröffentlicht und erhielt zuletzt am 1. Dezember 2020 das Game Update in der Version 9.2. Auch nach fast zwei Jahren erfreut sich das Aufbauspiel großer Beliebtheit unter den Gamern. Der neueste Teil der Serie ist in der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert angesiedelt und wird vom Mainzer Blue-Byte-Studio entwickelt. Neben einem Einzelspielermodus lässt sich Anno 1800 auch im Multiplayer entdecken.