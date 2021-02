Metro: Last Light Redux: Epic Games mit neuen Gratisspielen

Nachdem der Epic Games Store in der vergangenen Woche lediglich das Rogue-like-Rollenspiel For The King als Gratisspiel angegeben hat, gibt es jetzt doch zwei Games geschenkt. Neben For The King lässt sich auch der Ego-Shooter Metro: Last Light Redux umsonst herunterladen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

For The King kann sowohl im Einzel- als auch im Koop-Modus gespielt werden. Verantwortlich für die Entwicklung ist die Spieleschmiede IronOak. Der Titel wurde im Jahr 2015 über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert. Die Veröffentlichung erfolgte jedoch erst im Jahr 2018 für den PC. Im Mai 2019 folgte eine Portierung für Sonys PlayStation und Microsofts Xbox sowie Nintendos Switch. Unter anderem erhielt das Rogue-like-Rollenspiel 2015 die Auszeichnung “Games We Love” von Kickstarter. Auf Metascore liegt die Bewertung zwischen 77 bis 87 Punkten. Als Spielengine wurde Unity genutzt.

Der Ego-Shooter z wurde erstmals im Jahr 2014 veröffentlicht und ist sowohl für den PC (Linux/MacOS/Windows) als auch für Sonys PlayStation 4, Microsofts Xbox One, Nintendos Switch und Googles Stadia verfügbar. Die Gamer übernehmen in Metro: Last Light Redux die Rolle von Artjom. Bereits beim Vorgänger Metro 2033 war dies der Fall. Allerdings wurde die Handlung bei Last Light Redux weitestgehend unabhängig von der Romanvorlage entwickelt. Zwar finden sich im Spiel einige Parallelen wieder, jedoch gibt es auch für Gamer, die das Buch gelesen haben, jede Menge neue Dinge zu entdecken.

Auch in der kommenden Woche erwartet alle Gamer im Epic Games Store wieder eine Gratis-Veröffentlichung. Ab dem 11. Februar 2021 lässt sich das Strategiespiel Halycon 6 kostenlos beziehen. Da es sich hier jedoch wieder um einen Indie-Titel handelt, stehen die Chancen gut, dass Epic Games auch nächste Woche einen weiteren Gratisrelease aus dem Hut zaubern wird.