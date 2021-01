Auch der nächste Gratistitel des Epic Games Store ist im Sci-Fi-Universum angesiedelt

Aktuell lässt sich im Epic Games Store der First- und Third-Person-Shooter STAR WARS Battlefront II in der Celebration Edition kostenlos herunterladen. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein. Allerdings geht es auch in der nächsten Woche mit einem Sci-Fi-Abenteuer weiter. Mit Galactic Civilizations III erwartet alle Spieler ab dem 21. Januar 2021 ein rundenbasiertes 4X-Strategiespiel aus dem Jahr 2015.

Der von Stardock ausschließlich für Windows entwickelte Titel stellt die Fortsetzung von Galactic Civilizations II: Dread Lords dar. Neben dem Hauptspiel finden sich zukünftig im Epic-Store noch eine Ultimate Edition und diverse Addons.

Im drittenTeil der Serie verschlägt es die Spieler in die unendlichen Weiten des Weltraums. Dabei können unter anderem neue Technologien erforscht und Welten kolonisiert werden. Außerdem stehen zu Spielbeginn diverse Optionen zur Verfügung. Die Hobby-Strategen entscheiden sich zunächst für eine Kartengröße. Im Anschluss kann die Anzahl der Planeten und die Menge der verfügbaren Ressourcen konfiguriert werden. Auch die Häufigkeit von Ereignissen kann im Vorfeld bestimmt werden. Zudem verzichtet Galactic Civilizations III auf lineare Siegbedingungen. Die Ziele reichen von militärischer Eroberung bis hin zu kultureller Vorherrschaft oder dem technologischen Aufstieg sowie politischen Bündnissen.

Des Weiteren finden sich im Spiel sogenannte Artefakte. Dabei handelt es sich um mächtige Gegenstände, die sich auf den Planeten in der gesamten Galaxie finden lassen. Mit diesen erhält die eigene Zivilisation einen sofortigen Zugriff auf neue Fähigkeiten. Mit der Hilfe von Hypertore ist es zudem möglich, für eine schnellere Verbindung innerhalb der Flotte zu sorgen. Aber auch Spionage spielt in der Welt von Galactic Civilizations III eine Rolle. Neben dem Stehlen wichtiger Technologien sind Gamer in der Lage Gerüchte in Umlauf zu bringen sowie gegnerische Welten zu sabotieren und vieles mehr.