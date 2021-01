Krieg der Sterne: Epic Games Store gibt nächstes Gratisspiel bekannt

Auch in der kommenden Woche veröffentlicht der Epic Games Store pünktlich am Donnerstag, den 14. Januar 2021 um 17 Uhr, einen neuen Gratistitel. Diesmal lässt sich der First- und Third-Person-Shooter STAR WARS Battlefront II in der Celebration Edition kostenlos im Store erwerben. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Der im November 2017 releaste Shooter stellt den siebten Teil der Reihe dar und wurde von der Spieleschmiede DICE entwickelt. Als Spiel-Engine kommt die Frostbite 3 zum Einsatz. Neben einem Einzelspieler lässt sich STAR WARS Battlefront II auch im Multiplayer spielen. Beim Vorgänger gab es hingegen lediglich einen Mehrspieler-Modus. Die Steuerung erfolgt sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit einem Gamepad.

Der siebte Teil beginnt vor der Schlacht von Endor auf einem Kampfschiff der Rebellenallianz namens Invincible Faith. Hier begegnen die Spieler erstmals Iden, die auf dem besagten Schiff verhört wird. Allerdings gelingt ihr dank der Hilfe des ID10-Suchdroiden die Flucht. Jedoch verläuft diese nicht unbemerkt und die Hobby-Jedis müssen sich ihren Weg freikämpfen. Mit Hilfe einer Luftschleuse schafft es Faith das Schiff zu verlassen, sie wird von einem Kommandoschiff des Inferno-Trupps aufgenommen. Am 13. Dezember 2017 erschien passend zum Kinofilm der DLC "The Last Jedi". Besagtes Addon sorgt unter anderem für drei zusätzliche Kapitel in der Kampagne.

Die Celebration Edition beinhaltet neben dem Hauptspiel mehr als 25 Helden-Outfits. Außerdem finden sich hier über 125 Truppler- und Verstärkungoutfits sowie 100 Helden- und Truppler-Emotes inklusive Sprecherzeilen. Zudem verfügt die Celebration Edition über mehr als 70 Siegerposen für Helden und Truppler. Alle kostenlosen Updates stehen seit dem Release im Jahr 2017 zur Verfügung.