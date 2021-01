Langzeitstudie beweist: Videospiele machen Gamer nicht aggressiver

Erinnert man sich beim Thema Videospiele an die späten 1990er-Jahre zurück, standen insbesondere sogenannte Ballerspiele in der Kritik. Hierbei handelte es sich in erster Linie um Spiele aus dem Bereich der Egoshooter. Ob Counter-Strike, Quake oder Unreal Tournament, all diese waren laut Medienvertretern Brutstätten für potenzielle Amokläufer. Aber auch Grand Theft Auto zählte zur Gruppe der gewaltverherrlichenden Games und gehörte - wenn es nach dem Willen einiger Erziehungsberechtigten gegangen wäre - verboten. Jetzt hat sich allerdings das bestätigt, was bereits jeder Gamer in den Neunzigern schon wusste: Videospiele machen Heranwachsende und Jugendliche überhaupt nicht aggressiver!

Die Medien- und Familienforscherin Sarah Coyne (Brigham Young University) hat nun in ihrer Studie “Growing Up with Grand Theft Auto” festgestellt, dass die Probanden nach dem Konsum von gewalttätigen Videospielen auch über einen Zeitraum von zehn Jahren nicht zu einer erhöhten Aggressivität neigen. In der Studie wurden zudem das Sozialverhalten und mögliche Angstzustände untersucht. Auch hier gab es bei den Teilnehmern keine Auffälligkeiten. Somit ist es den Forschern gelungen, zu belegen, dass Videospiele keinesfalls als Brutstätten für Amokläufer verantwortlich gemacht werden können.

Die erwähnte Studie verwendete zur genannten Festellung einen personenzentrierten Ansatz. Dabei kristallisierten sich insgesamt drei Gruppen von Individuen heraus: Zum einen Teilnehmer, die bereits im Vorfeld ein großes Interesse an gewalttätigen Videospielen hatten (4%), zum anderen Probanden, die über ein mäßiges Interesse verfügten (23 %) und zuletzt eine Gruppe mit einer niedrigen Ausprägung (73 %). Sowohl die erstgenannte Gruppe als auch die moderaten Teilnehmer zeigten ein kurvenförmiges Muster im Verlauf der Studie. Bei der Gruppe mit niedrigem Interesse verzeichneten die Forscher einen leichten Anstieg des Interesses an gewalttätigen Videospielen.