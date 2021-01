Epic Games spricht in Interview über die Möglichkeiten der Unreal Engine 5

In einem Interview mit dem Online-Magazin Edge sprach Epic Games über die neuen Möglichkeiten, die die Unreal Engine 5 verspricht. Des weiteren ging es vor allem um Zukunftssicherheit und den Erfolg seines Battle Royale-Shooters Fortnite.

So sprach Epic Games etwa davon, dass unter anderem millionenschwere Teile des Umsatzes im Zusammenhang mit Fortnite in die Weiterentwicklung der Unreal Engine 4 sowie zahlreicher weiterer in Verbindung stehender Tools geflossen seien. Des weiteren zeigte einem Fortnites Erfolg aus, dass das Prinzip von Online-Features sehr gut funktioniert und man sich in Zukunft noch stärker auf die Implementierung dieser in die eigenen Spiele setzen wolle. So sei und werde bei der Entwicklung der Unreal Engine 5 neben der optischen Qualität auch auf die Integration von Streaming- und Online-Diensten viel Wert gelegt. Es hieß unter anderem, dass auch Einzelspieler-Games in Zukunft derart viel Inhalt haben könnten, dass man Teile der Spielerfahrung auf das Streaming im Hintergrund verschieben müsse. Allerdings wird auch versichert dass Spieler nichts davon bemerken sollen und keine Nachteile dadurch erleiden werden.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Darüber hinaus spricht Epic Games natürlich auch über die optischen Errungenschaften die mit der Unreal Engine 5 einher gehen sollen und bezieht sich dabei vor allem auf bereits präsentierte Tech Demos. Gleichzeitig räumt man aber ein, dass einige der gezeigten Features nicht auf den Next-Gen-Konsolen verfügbar sein werden und das gezeigte Material eher einen Ausblick in die Zukunft geben soll. So soll die Wiedergabetreue und die Größe der mit der Unreal Engine 5 erstellten Welten den Unterschied vermitteln zwischen heutigen Möglichkeiten und dem was morgen wartet, so Epic Games. Das gesamte Interview gibt es bei Gamesradar.