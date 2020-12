Der Epic Games Launcher verbraucht viel Leistung im Hintergrund

Nach einem neuen Update im Epic Games Launcher scheinen einige Spieler Probleme mit einer zu hohen CPU-Auslastung zu haben, wenn die Spiele-Plattform im Hintergrund läuft. Den Berichten einiger Nutzer auf Reddit zufolge, scheint das Problem besonders bei Computern aufzutreten, die mit einem AMD Ryzen-Prozessor ausgestattet sind. Die Seite Hothartware.com führte beispielsweise einen Test mit geöffnetem Epic Games Launcher durch, bei dem die Temperatur bei einem wassergekühlten Ryzen 9 5950X von 37 auf 53 °C anstieg.

Als möglicher Grund für den hohen Leistungshunger wird momentan die hohe Netzwerkaktivität des Launchers diskutiert. So sendet dieser konstant Daten an bis zu 22 Server. Der Umfang dieser Daten erstreckt sich darüber hinaus auf das bis zu 14-fache an Informationen, was beispielsweise Konkurrent Steam oder GeForce Experience übermittelt. Da dies aber auch schon in der vorherigen Version der Fall war, bleibt zweifelhaft, ob es sich dabei wirklich um die Ursache der hohen Auslastung handelt.

Spieler, die momentan noch nicht auf die Version 11.0.1 geupgraded haben, wird daher geraten, mit einem Update noch zu warten, bis Epic Games das Problem gefixt hat. Wer bereits die neue Version installiert hat, kann alternativ versuchen, eine ältere Version des Launchers über noch verbliebene Installer im Download-Ordner zu bekommen. Es sei jedoch zu erwähnen, dass bei diesem Prozess dann auch sämtliche Titel und sonstige Software erneut heruntergeladen werden müssen. Eine weitere, recht simple Lösung, bietet das Schließen aller Hintergrundprozesse, die mit dem Launcher in Verbindung stehen.

Momentan bietet Epic Games noch bis zum Ende des Jahres jeden Tag ein Spiel kostenlos an, um welche es sich dabei handelt, erfahrt ihr hier.