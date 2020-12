Blizzard veröffentlicht neuen Quartalsbericht für Diablo IV

Nachdem die Spieleschmiede Blizzard zuletzt im September 2020 diverse Informationen zum kommenden Action-Rollenspiel Diablo IV veröffentlicht hatte, gibt es nun weitere Details im Quartalsupdate Dezember 2020. Laut eigenen Angaben geht die Entwicklung des Spiels in stetigem Tempo voran.

Seit dem letzten Update hat das Team von Blizzard in häufigen internen Tests viel Zeit mit den Fertigkeitsbäumen verbracht. Dazu gehörte ein ausgedehnter Spieltest zum Fortschrittssystem. Man ist zuversichtlich bei der Entwicklung auf dem richtigen Weg zu sein. Allerdings muss hier noch an weiteren Stellschrauben gedreht werden. Somit möchte man besagte Systeme weiter überarbeiten und verbessern. Ebenfalls beabsichtigt Blizzard auf das Feedback der Spieler einzugehen und dieses so gut es geht zu berücksichtigen.

Zu den geplanten Optimierungen zählt unter anderem die Gruppierung zusammengehöriger Fertigkeitsknoten. Dies hat zur Folge, dass Spieler nicht den ganzen Baum absuchen müssen, um die richtigen Fertigkeitsaufwertungen für ihre Builds zu finden. Des Weiteren lassen sich Fertigkeitspunkte neu verteilen. Als Grund nennt die Spieleschmiede hier die Möglichkeit verschiedene Fertigkeiten auszuprobieren. Außerdem haben viele der Knotenpunkte einer Klasse zusätzliche Effekte.

Von den Begriffen “Engelsmacht“ und “Dämonenmacht“ hat man sich hingegen verabschiedet. Bei einem Stufenaufstieg erhalten die Hobby-Abenteurer neben Fertigkeitspunkten auch entsprechende Punkte um Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit oder Willenskraft zu steigern. Bei Barbaren erhöht jeder Stärkepunkt den Schaden der Fertigkeiten. Willenskraft verbessert die Wuterzeugung und Geschicklichkeit gewährt kritische Trefferchancen. Als Zauberin hingegen erhöht Intelligenz den Schaden der Fertigkeiten, Willenskraft verleiht hier eine kritische Trefferchance. Geschicklichkeit beschleunigt die Wiederherstellung von Mana. Jeder Wert sorgt zudem für einen sekundären Defensivbonus.

Des Weiteren gibt es Änderungen bei den Qualitäten der Gegenstände. Dabei gilt, dass blaue magische Gegenstände gut sind, gelbe seltene Gegenstände in der Regel aber besser sind. Allerdings wollen die Entwickler nicht an einen Punkt gelangen, an dem Spieler alle Gegenstände ignorieren, die nicht orange erstrahlen.

Aus diesem Grund wird das Machtpotenzial individueller Affixe von magischen Gegenständen erhöht. Dies betrifft zudem die Anzahl der Affixe von seltenen und besseren Gegenständen auf hohen Stufen. Legendäre Affixe werden bei legendären Gegenständen jetzt zufällig ausgewürfelt. Einzigartige Gegenstände werden in Zukunft mythische Gegenstände ersetzen. Die neuen legendären Affixe funktionieren genau wie reguläre Affixe: Sie können zufällig auf verschiedenen Gegenständen und unterschiedlichen Gegenstandsplätzen auftreten. Viele lassen sich von allen Klassen nutzen, während andere nur einer bestimmten Klasse zur Verfügung stehen.

Ebenfalls feiern die einzigartigen Gegenstände im vierten Teil von Diablo ihre Rückkehr. Hierbei sind die Affixe nicht veränderbar. Zudem sind diese erst ab Stufe 20 verfügbar.