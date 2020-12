Cyberpunk 2077: Die beste Optik gibt es nur auf dem PC

Wer Cyberpunk 2077 mit sämtlichen Details und einer hohen Auflösung spielen möchte, benötigt ein entsprechendes System, das über genügend Leistung verfügt. Gamer, die einen potenten Gaming-PC ihr Eigen nennen, haben hiermit sicherlich weniger Probleme. Allerdings gab CD Projekt Red jetzt bekannt, dass die Darstellung auf der Konsole trotz einer PS5 oder Xbox Series X mit der Grafik eines PCs momentan nicht vergleichbar ist. Cyberpunk 2077 wird bei einem PC-Gamer besser laufen. Dies gilt natürlich erst recht für Eigentümer der PlayStation 4 Pro oder der Xbox One X.

Gerade Besitzer der alten Generation müssen mit noch stärkeren Leistungseinbußungen rechnen. Die polnische Spieleschmiede kündigte bereits ein Update für das kommende Jahr an, welches die Gesamterfahrung verbessern soll. Wer nicht so lange warten will und auf einen PC umsteigen möchte, hat jetzt als PlayStation-4- oder Xbox-One-Besitzer die Möglichkeit, das Spiel wieder zu retournieren. Cyberpunk 2077 kann sowohl im PlayStation- als auch im Xbox-Live-Store zurückgegeben werden.

Zwar ist ein leistungsstarker Gaming-PC den Konsolen überlegen, schenkt man CD Projekt Red jedoch Glauben, soll die erwähnte Aktualisierung dafür sorgen, dass bei der Optik der Unterschied zum PC kleiner ausfallen wird. Ob dies trotz der Hardware-Limitierung einer Konsole tatsächlich gelingen wird, bleibt abzuwarten.

Somit haben PC-Spieler derzeit die Nase vorn. Zumindest was die Optik des Action-Rollenspiels betrifft. Aufgrund der aktuell schlechten Verfügbarkeit sowohl von NVIDIA- als auch AMD-GPUs der neuen Generation, dürften auch PC-Gamer mit weniger potenter Hardware vor Probleme gestellt werden. Wer momentan noch auf der Suche nach einer neuen Grafikkarte ist, sollte einen Blick in unseren Verfügbarkeits-Thread werfen. Hier informiert euch ein Bot innerhalb von Sekunden, sobald Produkte wieder bestellt werden können. Detaillierte technische Informationen sowie Benchmarks der PC-Version finden sich in unserem Cyberpunk-2077-Technik-Test.