DLSS: NVIDIA unterstützt Cyberpunk 2077, Minecraft RTX und 5 weitere Spiele

Wie bereits schon seit längerem bekannt sein dürfte, aktualisiert NVIDIA mit konstanter Regelmäßigkeit seine Liste DLSS-unterstützter Spiele. Zu den bisher bekanntesten Vertretern von DLSS gehören Spiele wie Call of Duty Black Ops: Cold War, Watch Dogs Legion oder auch Ghostrunner.

NVIDIA verspricht durch die Unterstützung der Deep-Learning-Super-Sampling-Technologie (DLSS) Performancesteigerungen von bis zu 40 %. Bei der eingesetzten Grafiktechnologie NVIDIAs kommen vereinfacht gesagt KI-Algorithmen zum Einsatz die das Bild in einer geringeren Auflösung berechnen und anschließend durch den Einsatz eines anlernbaren KI-Algorithmus in einer höheren in Supersampling-Qualität verfügbaren Auflösung darstellen.

Nicht alle von NVIDIA angegebenen Titel unterstützen DLSS und RTX gleichzeitig wie man am Beispiel von Edge of Eternity sehen kann. Hier kommt nur DLSS zum Zuge. Anders verhält es sich zum Beispiel bei World of Warcraft: Shadowlands, hier kommt RTX nur bei Schatten zum Einsatz, während DLSS aufgrund des veralteten Grafikgerüstes nicht unterstützt wird.

Zu der von DLSS unterstützten Liste gesellen sich nun mit Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, Mount & Blade II: Bannerlord, CRSED: F.O.A.D., Scavengers und Moonlight Blade hinzu. Zur besseren Veranschaulichung sind hierbei auch einige Charts veröffentlicht worden, die den Leistungszuwachs mit aktiviertem DLSS nochmals verdeutlichen.