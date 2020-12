Cyberpunk 2077: Auch Scammer wollen etwas vom Kuchen abhaben

Mit dem nahenden Release von Cyberpunk 2077 und dem starken Interesse am Action-Rollenspiel sehen auch Betrüger hier eine Möglichkeit, Kasse zu machen. Da bereits der Preload begonnen hat, tauchen nun vermehrt kostenlose Downloads des AAA-Titels im Internet auf. Dies führt sogar so weit, dass der Antivirenhersteller Kaspersky in einem Blogpost davor warnt, solche dubiosen Angebote wahrzunehmen. Dabei reicht die Bandbreite der Scammer von Datendiebstahl bis hin zur Installation von Malware. Im schlimmsten Fall fängt man sich sogar einen Verschlüsselungstrojaner ein. Somit sollten Gamer ausschließlich auf den offiziellen Verkaufsplattformen Ausschau nach Cyberpunk 2077 halten.

Aktuell lässt sich das neue Game der polnischen Spieleschmiede CD Projekt Red sowohl bei Steam, im Epic Games Store oder auf GOG.com beziehen. Keinesfalls sollten persönliche Daten auf einer unbekannten Shopseite angegeben werden. Ist man sich unsicher, steht die Hardwareluxx-Community gerne mit Rat und Tat zur Seite. Einfach im Unterforum Actionspiele einen entsprechenden Thread eröffnen. Ansonsten kann das vermeintliche Schnäppchen schnell richtig teuer werden.

Wer aktuell noch unschlüssig ist, ob sein Gaming-Rig die nötigen Anforderungen erfüllt, um in die Welt von Cyberpunk 2077 abzutauchen und in Night City auf große Entdeckungstour zu gehen, findet die aktualisierten Systemanforderungen des neuen Action-Rollenspiels hier. Auch wenn die polnische Spieleschmiede den Veröffentlichungstermin in der Vergangenheit mehrmals verschieben musste, geht es am 10. Dezember 2020 nun endlich los. Sowohl für Konsolen- als auch für PC-Spieler hat das Warten ein Ende.