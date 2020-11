GTA Online bekommt größtes Addon aller Zeiten

Auch nach mittlerweile über sieben Jahren erfreut sich der fünfte Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe der Spieleschmiede Rockstar großer Beliebtheit unter den Spielern. Zudem gab es GTA V in jüngster Vergangenheit kostenlos im Epic Games Store. Dies sorgte neben einem massiven Nutzer-Ansturm für ein großes Cheater-Problem. Mittlerweile hat man dies jedoch weitestgehend im Griff. Passend zur Weihnachtszeit gibt es jetzt mit "The Cayo Perico Heist" eine neue Erweiterung für den Onlinemodus von GTA 5. Der DLC wird sowohl für Windows PCs als auch für Microsofts Xbox One und Sonys PlayStation 4 verfügbar sein.

Bei diesem Update soll es sich um die größte Erweiterung handeln, die GTA 5 jemals gesehen hat. Somit scheint Rockstar Games große Pläne für die Weihnachtszeit zu haben und damit zu rechnen, dass die meisten Gamer ihre Weihnachtsferien aufgrund der Corona-Pandemie hauptsächlich in den eigenen vier Wänden verbringen werden.

Laut der YouTube-Beschreibung des Addon-Trailers ist es an der Zeit, mit noch höheren Einsätzen zu spielen als jemals zuvor. Man habe in der Vergangenheit bereits einen verurteilten Spion aus der Bolingbroke-Strafanstalt befreit sowie die Welt vor einem egomanischen Tech-Milliardär gerettet. Dieses Mal bekommen es die Hobby-Verbrecher mit einer ganzen Insel zu tun. Die Gamer erhalten dabei die Aufgabe in das Anwesen eines berüchtigten Drogendealers einzudringen. Dabei müssen sie einen Weg finden, Cayo Perico zu infiltrieren, eine der am besten gesicherten Privatinseln der Welt.

The Cayo Perico Heist führt einen exotischen Schauplatz ein sowie eine brandneue Herangehensweise an Heist-Designs, die es Spielern unter anderem ermöglicht, entweder alleine oder mit bis zu drei anderen Mitspielern zusammenzuarbeiten. Außerdem erwarten die Gamer neue Fahrzeuge und taktische Waffen sowie neue Social Spaces und vieles mehr. Darüber hinaus wird es einen Radiosender mit mehr als 100 neuen Songs geben. Am 15. Dezember soll der DLC erscheinen.