Epic Games Store: Nächste Woche gibt es endlich wieder zwei Spiele kostenlos

Nachdem sich der Epic Games Store in den letzten Wochen beim Thema Gratisrelease eher zögerlich verhalten hat, soll sich dies am kommenden Donnerstag ändern. Neben dem Science-Fiction-Spiel Elite Dangerous wird es ab dem 19. November 2020 auch das Indie-Game The World Next Door gratis im Epic Games Store geben. Beide Titel können bis zum 26. November 2020 kostenlos heruntergeladen werden. Voraussetzung ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Das von der britischen Spieleschmiede Frontier Developments entwickelte Elite Dangerous erschien erstmals am 16. Dezember 2014. Dabei orientieren sich zentrale Spielelemente an dem Klassiker Elite aus dem Jahr 1984. Das Open-World-Spiel der Briten umfasst laut eigenen Angaben 400 Milliarden Sternensysteme. Insgesamt 160.000 davon entsprechen zudem realen Vorbildern. Des Weiteren wurde bei der Entwicklung großer Wert auf ein möglichst korrektes physikalisches Verhalten gelegt. Elite Dangerous kann sowohl im Soloplayer- als auch im Multiplayer-Modus gespielt werden. Zudem gilt zu beachten, dass eine Onlineverbindung während der gesamten Spielzeit bestehen muss, egal für welchen Modus man sich entscheidet.

Bei The World Next Door begleiten die Spieler die rebellische Jun bei ihren Abenteuern in der magischen und mysteriösen Welt von Emrys. Dabei lernen die Gamer in der belebten Parallelwelt unter anderem Liza und weitere Bewohner kennen. Die Kampfhandlungen finden auf Feldern statt, die an ein Schachbrett erinnern. Aber auch die ein oder andere Knobelaufgabe wartet in The World Next Door darauf gelöst zu werden. Entwickelt wurde der Indie-Titel von Rose City Games. Seit dem 28. März 2019 ist das Spiel im Handel erhältlich und kann sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf Windows-PCs sowie Apples MacOS gespielt werden. Bei der Valve Vertriebsplattform Steam erfreut sich der Titel aktuell bei 123 abgegebenen Rezensionen über neun von zehn Sternen.