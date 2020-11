Call of Duty: Black Ops Cold War benötigt bis zu 250 GB freien Festplattenspeicher

Als am 23. August 2019 Call of Duty: Modern Warfare veröffentlicht wurde, sorgte der Ego-Shooter neben der skandalträchtigen Story ebenfalls durch den geforderten Festplattenspeicher für Aufsehen. Mit satten 150 GB stellte sich der 16. Teil der Call-of-Duty-Reihe als äußert speicherhungrig heraus. Auch beim kommenden Call of Duty: Black Ops Cold War, das ab dem 13. November 2020 erhältlich ist, übt sich das Entwicklerstudio Activision nicht gerade in Zurückhaltung, was die benötigten Ressourcen auf der Festplatte betrifft. Wie sich den veröffentlichten Systemanforderungen entnehmen lässt, benötigt der neueste Teil der Reihe bei den Ultra-RTX-Spezifikationen mindestens 250 GB freien Speicher.

Wer die Anforderungen etwas herunter schraubt kommt mit 175 GB aus. Wer den Multiplayer des neuen Call of Duty hingegen nur mit den Minimalanforderungen spielen möchte, muss lediglich 50 GB freien Speicher zur Verfügung haben. Beim Prozessor reicht hier ein Intel Core i3-4340 oder eine AMD FX-6300 aus. Beim Thema Grafikkarten sollten alle Shooter-Fans mindestens eine NVIDIA GeForce GTX 670 beziehungsweise GTX 1650 oder eine Radeon HD 7950 besitzen. Die geforderten 8 GB Arbeitsspeicher dürften kaum ein Problem darstellen. Auch beim Betriebssystem kann sowohl zu Windows 7 als auch zu Windows 10 - jeweils in der 64-Bit-Version - gegriffen werden.

Sobald die Ansprüche allerdings höher sind und Gamer auf Raytracing zurückgreifen möchten, wird eine NVIDIA GeForce RTX 3070 empfohlen. Da sich diese zum aktuellen Zeitpunkt jedoch sehr rar macht und nur schwer bis gar nicht im Einzelhandel erhältlich ist, sollte zumindest eine GeForce GTX 1080 oder besser im eigenen Rechner verbaut sein. Andernfalls lassen sich hohe FPS auf Displays, die über eine hohe Bildwiederholrate verfügen, kaum umsetzen. Für die Königsdisziplin “Ultra RTX” wird neben einer RTX 3080 zudem ein Intel i9-9900K oder ein AMD Ryzen 3700X benötigt.

Systemanforderungen

Minimum:

Windows 7 64-Bit (SP1) oder Windows 10 64-Bit (Version 1803 oder höher)

Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300

8 GB RAM

50 GB (nur Multiplayer), 150 GB (alle Spielmodi)

NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 oder Radeon HD 7950

Empfohlen:

Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X Prozessor

12 GB RAM

150 GB Festplattenspeicher

NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 oder Radeon R9 390 / AMD RX 580

Empfohlen (Raytracing):

Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X

16 GB RAM

150 GB Festplattenspeicher

NVIDIA GeForce RTX 3070

Wettkampf:

Windows 10 64 Bit (aktuellstes Update)

Intel i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X

16 GB RAM

150 GB Festplattenspeicher

NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 oder Radeon RX Vega64 Graphics

Ultra RTX: